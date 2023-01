Байдън: Путин иска да си поеме глътка въздух

С предложението си за спиране на огъня руският президент Владимир Путин цели да си поеме глътка въздух, заяви президентът на САЩ Джо Байдън, цитиран от Ройтерс.

Путин нареди спиране на огъня в Украйна на Бъдни вечер и Рождество Христово

Изявлението на Байдън е във връзка с предложението на Путин за 36-часово спиране на огъня по случай Рождество Христово, което Руската православна църква отбелязва на 7 януари.

Украйна за примирието на Путин: Лицемерие

Кремъл съобщи, че Путин е наредил спиране на огъня от от 12:00 ч. московско време на 6 януари до 24:00 ч. на 7 януари, след като призив в този смисъл отправи руският патриарх Кирил.

Украйна заяви, че няма да има спиране на огъня, докато Русия не изтегли силите си от окупираните украински територии.

