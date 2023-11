САЩ нанесе удари по две цели в Сирия в отговор на "продължаващи атаки"

В ъоръжените сили на САЩ в неделя вечер са нанесли удари по два обекта в Източна Сирия, използвани от иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция и свързани с Иран групировки, в отговор на "продължаващите атаки" срещу американските военнослужещи в Ирак и Сирия, предаде ДПА, цитирайки съобщение на Пентагона.

Ударите са били нанесени по учебен център в Абу Камал и по скривалище в Маядин в източната провинция Дейр аз Зор, съобщи в свое кратко изявление министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин.

САЩ нанесоха подобни удари по цели в Източна Сирия през октомври и по-рано през ноември.

През последните седмици проиранските групировки засилиха нападенията си срещу американски военни бази в Сирия и Ирак в отговор на израелската военна кампания в Газа.

Обстановката в сферата на сигурността в целия регион е особено напрегната от 7 октомври насам, когато бойци на "Хамас" извършиха смъртоносни нападения в южната част на Израел, отбелязва ДПА. Израел отговори с мощна въздушна и сухопътна офанзива в Газа.

