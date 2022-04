П резидентът на САЩ Джо Байдън обвини Русия, че е извършила "ужасно зверство" в Краматорск, след като при обстрел на гарата на източния украински град загинаха най-малко 50 души, включително 5 деца, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Нападението на украинска гара е ново ужасно зверство, извършено от Русия,

с нанасяне на удари по мирни граждани, които опитваха да се евакуират и да отидат на сигурно място", заяви президентът на САЩ в Туитър.

The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety.