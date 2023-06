Байдън и Зеленски обсъдиха бунта в Русия

У краинският лидер Володимир Зеленски и президентът на САЩ Джо Байдън обсъдиха в неделя краткия бунт на наемническите войски в Русия, който предизвика най-голямата политическа криза в Москва от десетилетия.

"Разговарях с президента на САЩ Джоузеф Байдън. Това беше положителен и вдъхновяващ разговор", написа Зеленски в Туитър.

"Обсъдихме хода на военните действия и процесите, протичащи в Русия", каза той и добави, че двамата са обсъдили и доставката за Украйна на оръжия с далечен обсег, предава БГНЕС.

САЩ са знаели предварително за бунта на Пригожин

Белият дом потвърди за разговора в отделно изявление.

"Светът трябва да окаже натиск върху Русия, докато не бъде възстановен международният ред", добави Зеленски.

Той каза още, че двамата лидери са обсъдили и повече американска помощ "с акцент върху оръжията с голям обсег" и са координирали позициите на двете страни в навечерието на срещата на върха на НАТО във Вилнюс следващия месец.

Путин: Украйна остава мой основен приоритет

Зеленски е обсъдил кризата в Русия и с канадския министър-председател Джъстин Трюдо, като е споделил "оценките на Украйна за опита за преврат в Русия и въздействието на тази ситуация върху хода на военните действия".

А в отделен разговор с полския президент Анджей Дуда двамата са обсъдили ситуацията на бойното поле и заплахата за Запорожската атомна електроцентрала в Южна Украйна, окупирана от руските сили.

I spoke with 🇺🇸 President @POTUS. A positive and inspiring conversation.



We discussed the course of hostilities and the processes taking place in Russia. The world must put pressure on Russia until international order is restored.



I thanked the @POTUS for the unflagging…