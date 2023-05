„Аз съм психопат, който трябва да се успокои“: Самопризнанията на ученика, убил 9 души в Белград

"Аз съм психопат, който трябва да се успокои". Това признал ученикът, който уби 9 души и рани шестима в основното училище "Владимир Рибникар" в Белград. Думите му бяха разкрити от началника на полицейското управление Веселин Милич пред сръбски медии.

Милич заяви, че момчето е в полицейското управление на град Белград, и че е "изпратен в здравно заведение за лечение на непълнолетни, в присъствието на служител на Центъра за социална работа".

A 14-year-old suspect in Serbia's Belgrade has killed 8 of his schoolmates and a security guard, in a rare mass shooting that has shocked the country ⤵️ 🔗: https://t.co/L81nM7AOIe pic.twitter.com/ZFmpvbtUUJ

Милич потвърди, че нападателят сам се е обадил в полицията и ги е информирал за престъплението.

„Той заяви, че е бил обзет от страх, паника и че му се струвало правилно да се обади в полицията и да сигнализира. Откакто постъпих в МВР през 1998 г., нито аз, нито който и да е от разследващите служители не сме чували или виждали нещо подобно да се случва в нашата Сърбия и със сигурност се надявам, че няма да се повтори“, казва още той.

По думите му мотивите за престъплението са трудни за установяване.

„В разговор, К. К. заявява, че е игнориран от обществото, в което се намира, и че чрез социалния си живот е бил изключен от общуване и игри с приятели, и това е довело до неговото решение“, каза Милич.

На въпрос дали нападателят е направил четирите коктейла "Молотов", открити в чантата му, началникът на полицейското управление на град Белград отговори, че момчето не е имало намерение да подпали някого.

Той допълни, че напоследък се зачестява използването на хладно оръжие сред непълнолетни.

„Чудят се какви наранявания да нанесат, много деца злоупотребяват с това. Затова поискахме да бъдат увеличени санкциите за тези неща. Естествено е да има отговорност за това.“, каза шефът на белградската полиция.

В сряда 13-годишният ученик К.К уби осем ученици и охранител в ОУ "Владислав Рибникар" в Белград, и рани още шестима ученици и учител.

Трагедията в училище в Белград взе най-малко девет жертви. Седмокласник застреля осем деца и един възрастен. Извършителят е роден през 2009 г. За Коста Кечманович стана ясно, че е отличник. При подготовката на престъплението той дори си направил списък с имената на децата, които искал да ликвидира.

По последна информация стрелецът е на 13 години, а не на 14, както първоначално се смяташе. По тази причина не може да бъде подведен под наказателна отговорност и вероятно ще бъде настанен в психиатрия.

Thousands gathered in Belgrade to mourn with the families of school-shooting victims. A 13-year-old boy gunned down eight fellow pupils and a security guard in a planned attack, prompting Serbia's president to announce tougher curbs on gun ownership https://t.co/IbURWwJ9tg pic.twitter.com/0JoEPiKw4G