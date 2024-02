"Аз съм онзи, който убива, няма да се договарям с никого": Какво ни казва Путин с убийството на Навални

П утин го мразеше толкова силно, че избягваше да споменава името му: ликвидирането на Навални маркира навлизането на руското мракобесие в нов етап - на масовия, безразборен терор от времето на Сталин. Това пише Евгений Дайнов в свой коментар за Deutsche Welle .

Владимир Путин убиваше Алексей Навални в продължение на четири години и накрая успя – точно ден преди старта на „предизборната кампания“ за онова, което в „неумита Русия“ (изразът е на Лермонтов, не е мой) продължават да наричат „президентски избори“. Това убийство е важен жалон, маркиращ пътя на путинска Русия обратно към мрака на Средновековието.

В бъдещите учебници по история убийството на Навални ще бъде поставено редом с: речта на Путин в Мюнхен от 2007 година, когато той сподели, че е обиден от липсата на уважение от страна на Запада и го обяви за свой враг; нахлуването в Грузия през 2008 година, когато той отново се обиди, че Западът не се уплаши достатъчно; както и нахлуването в Украйна на 24 февруари 2022 година.

"Всеки от вас може да е следващият"

Отново има връзка с конференцията по сигурността в Мюнхен и тя е важна. През 2007 година, поканен като равен с лидерите на цивилизованите страни, Путин им съобщи, че ги мрази. През 2024 година Путин организира убийството на Навални в първия ден на същата тази конференция, на която никому вече не би хрумвало да го кани. И в двата случая неговото съобщение е едно и също: „Аз съм ваш враг и ще ви победя“.

С икономика, по обем равна на Ню Йорк – не на щата, на града – Путин няма как да победи Запада. А след като неговата агресия не може да се излее по победоносен начин навън, тя неминуемо ще отива навътре. С убийството на Навални Путин съобщи на руснаците: „Аз съм онзи, който убива. Няма да се договарям с никого и за нищо, защото не съм в бизнеса с преговорите. Аз съм в бизнеса с убиването. Опичайте си акълите, защото всеки от вас може да се окаже следващият убит“.

Всички знаем, кой ще е следващият убит в сибирски концентрационен лагер – колегата-анализатор Кара-Мурза (познавах баща му, който все пак успя да оцелее в съветската действителност). В неговия случай Путин не се плюнчеше с издаването на присъди по 5-7 години, които впоследствие да набъбнат с десетилетия, като в случаите с Ходорковски и дори Навални. Направо му даде 25 години – известни като „четвертной“ по времето на Сталин – и го тикна да мре в изолатор.

Navalny left a video in case of his death. Here are #navalny’s powerful parting words for the world for when he dies. pic.twitter.com/0b6eJr49rP