Герой или руски съюзник? Милиардерът, управляващ Грузия

П овечето жители в Чорвила, северозападна Грузия, обожават Бидзина Иванишвили – най-гордият им съгражданин, смятан за истинския лидер на страната, пише ВВС.

Малкото населено място прилича на картичка – с добре поддържани къщи, качествени пътища и множество сини и жълти знамена на управляващата партия „Грузинска мечта“.

„Цялата тази зона, всички тези нови къщи и пътища – всичко това е негово дело. Без него тук нямаше да има нищо“, казва жителката Мамия Мачавариани, сочейки селото от близката гора.

Иванишвили основава „Грузинска мечта“ (ГД), която управлява страната вече 12 години.

Повече от четири месеца обаче грузинците излизат по улиците, за да обвинят партията му в манипулиране на изборите през октомври и в опит да отклони страната от пътя ѝ към Европейския съюз, връщайки я в орбитата на Русия.

ГД отхвърля тези обвинения, а в Чорвила никой не казва лоша дума за своя милиардер.

Иванишвили натрупва богатството си в Русия през 90-те години, след разпадането на Съветския съюз – първо чрез продажба на компютри, а после чрез придобиване на банки и металургични активи. Завръща се в Грузия през 2003 г.

Според Темури Капанадзе, учител по история в местното училище, където Иванишвили е учил като дете, всяка младоженска двойка в Чорвила получава от него паричен подарък от 3000 долара.

