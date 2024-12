Автобус падна в пропаст в Иран, има загинали

Н ай-малко 10 души загинаха в събота, когато автобус падна в пропаст в западната провинция Лорестан в Иран, съобщиха държавните медии. „Помощни и спасителни екипи са изпратени в района“, каза Мохамад Гадами, провинциален ръководител на Обществото на Червения полумесец, пред държавната телевизия.

Лорестан е на около 350 километра югозападно от столицата Техеран. Иран показва лоши резултати на пътната безопасност с над 20 000 смъртни случая при катастрофи. Те са регистрирани между март 2023 г. и март 2024 г., според местни медии, позоваващи се на Организацията за съдебна медицина на иранското правосъдие.

At least 10 people were killed on Saturday when a bus plunged into a ravine in Iran’s western Lorestan province, state media reported.



