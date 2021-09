Австралийски щат узакони асистираното самоубийство

К уинсланд стана петият австралийски щат, гласувал за легализиране на т.нар. асистирано самоубийство, предаде ДПА.

Законът, който ще даде възможност на пълнолетни хора с нелечими заболявания в тежко състояние да сложат край на живота си по своя воля, беше одобрен през изминалата нощ от парламента на щата.

CW // death , suicide



The voluntary assisted dying laws passed in Queensland and I'm so happy. People have a right to quality of life, and to end it on their terms. Frustrating it took this long, and that it won't start till 2023, but I'm thankful.https://t.co/7vlpjxK00P