П реди половин година 16-годишната Ноа Потовен от Арнем отива в клиника в Хага без знанието на родителите си. Там тя задава на лекарите шокиращия въпрос: „Имам ли право на евтаназия или помощ при самоубийство?” Отговорът, който ѝ дават е „не”.

В Холнадия евтаназията е легална и може да бъде извършена на смъртно болно лице, навършило 12 години, както в болница, така и с издаване на рецепта за необходимите медикаменти. Това става след съгласието на болния и консултация с поне двама лекари.

„Те мислят, че съм твърде млада, за да умра. Те мислят, че трябва да завърша лечението на травмата и че мозъкът ми трябва първо да бъде напълно развит. Това продължава до 21 години. Аз съм опустошена, защото не мога да чакам толкова дълго”, споделя Ноа след пътуването си до Хага.

Тя така и не навършва 18 години. Отчаяните ѝ родители не успяват да спасят нейния живот, въпреки че са готови на всичко. Те дори търсят болница, където да се приложи електрошокова терапия срещу депресията на дъщеря им: ,,Защо не? Това е въпрос на живот и смърт”.

„Какво трябва, какво още можем да правим? Опитахме всичко. Коя институция все още може да ѝ помогне?”, питат бащата Франс и майката Лисете, дни преди дъщеря им да си отиде от този свят.

Здравословните проблеми на Ноа започват след сексуално насилие, преживяно, когато е на 14 години. Тя разказва за това в получилата няколко награди автобиографична книга „Да побеждаваш или да се учиш”.

Момичето така и не може да се освободи от посттравматичното стресово разстройство, депресията и породената от тях анорексия. Тя спира да ходи на училище. Освободена е от задължително образование.

Приета е в болницата на Рийнстат в Арнем в критично състояние, със сериозно поднормено тегло и отказ на жизненоважни органи. Дори е поставена в изкуствена кома, за да я хранят със сонда. В крайна сметка по нейно желание сондата е извадена и Ноа си отива от този свят.

Във вече изтрито съобщение в Инстаграм, цитирано от холандски медии, тя пише: „След много разговори и оценки, беше решено, че ще бъда освободена, защото страданията ми са непоносими. Свърши се. Не съм наистина жива от толкова дълго, оцелявам, но не наистина. Дишам, но вече не живея”.

Тези нейни думи водят до международен скандал, тъй като английските медии подхващат историята, обявявайки, че върху Ноа е приложена евтаназия. А това не е вярно, защото в случая става въпрос за отказ от лечение.

A 17-year-old rape victim was NOT euthanised in the Netherlands.@euronews @Independent @DailyMailUK @dailybeast are all wrong

It took me about 10 mins to check with the reporter who wrote the original Dutch story.

Noa Pothoven asked for euthanasia and was refused (cont.) pic.twitter.com/e7PYQSCxG1