Air New Zealand ще претегля пътниците, преди да се качат на самолета

З аради нов закон Air New Zealand трябва да започне да претегля пътниците, които се качват на борда на самолет от международното летище в Окланд през юни. Това е част от регулаторния надзор, който се изисква от тях да извършват.

Програмата, която Air New Zealand нарича изследване на теглото на пътниците, е начин да се съберат данни за натоварването и разпределението на теглото на самолетите, съобщиха от авиокомпанията.

New Zealand’s Civil Aviation Authority is requiring that its national airline weigh passengers departing on international flights from Auckland International Airporthttps://t.co/zEn4jNAni4