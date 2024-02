"Авдеевка вече не съществува": Първи успех за Москва от май 2023 година насам

Б ившият индустриален център Авдеевка е на практика изравнен със земята. Това е първият украински град, който руснаците превземат от май миналата година насам. Ожесточени сражения се водят и в околностите му. Това посочва Андреа Беер, цитиран от Deutsche Welle .

Едно видео показва как украински войници напускат Авдеевка. Тяхната част беше осигурявала защита на изтеглящите се военни и цивилни. Въпреки това множество украински войници са били пленени от руските части. Изтеглянето от града, според украинското военно ръководство и президента Володимир Зеленски, е било необходимо поради опасността украинците да бъдат изцяло обкръжени.

Анализатор: Липсата на боеприпаси е виновна за превземането на Авдеевка от Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Изтеглянето от Авдеевка не носи съществени предимства на руската страна, каза още Зеленски и подчерта, че Русия вече е унищожила множество градове и села и отнела живота на десетки хиляди украински и свои войници.

