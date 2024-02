Анализатор: Липсата на боеприпаси е виновна за превземането на Авдеевка от Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)

П адането на Авдеевка донесе на Русия най-важната победа на бойното поле, откакто превзе Бахмут след деветмесечна изтощителна война. Но дали липсата на украински боеприпаси е виновна за тази загуба на бойното поле и дали този руски успех е началото на нова опасна фаза на войната?

В Авдеевка се водеха някои от най-ожесточените и кървави битки по време на войната. През последните четири месеца руските сили обсадиха малкия украински град. Това посочва военният анализатор Шон Бел за Sky News.

От НАТО: Русия сега е неспособна на офанзива

Украинските сили бяха значително превъзхождани от руските войски, като според някои доклади в определени райони на фронтовата линия руските войници са били 10 пъти повече от украинските. Руските военновъздушни сили също играят все по-значима роля в битката, възползвайки се от сравнително близкото разположение на светилището на руското въздушно пространство. Поставянето на над 60 бомби дневно върху украинските фронтови позиции в крайна сметка направи украинската отбрана на Авдеевка неудържима, тъй като руските сили бавно обкръжиха града, посочва Бел. Решението на Украйна да се оттегли от фронтовия град изглежда оправдано от военна гледна точка, но това не попречи на президента Зеленски и президента Байдън да изтъкнат недостига на оръжия в Украйна и все по-критичния характер на по-нататъшното забавяне на осигуряването на помощта от 60 млрд. долара, която в момента се отлага от Конгреса на САЩ, казва още анализаторът.

Въпреки че Украйна ще се стреми да си осигури дългосрочна финансова подкрепа от САЩ, критичната нужда на Украйна в момента е от оръжия и боеприпаси. ЕС е одобрил постоянна финансова подкрепа за Украйна, но превръщането на този ангажимент в боеприпаси, достъпни за войниците на фронта, е предизвикателство, смята Шон Бел.

Какво става в Адвеевка: Украйна изпрати щурмоваци

През последните две години по-голямата част от оръжията, предоставяни на Украйна, са осигурени от военните запаси на западните държави. Те обаче вече са на изчерпване и няма готови доставки в търговската мрежа. Активирането на отбранителната индустриална база на отделна държава за проектиране, изграждане и доставка на заместващи оръжия е един от единствените начини за удовлетворяване на бъдещите военни изисквания на Украйна, коментира още той.

Западът успешно е осигурил няколко вида боеприпаси - например артилерийски снаряди - но те обикновено се използват в настъпателни войни, които са в полза на по-големите сили, така че това не е приоритет на Украйна. За разлика от това, Украйна иззе инициативата в тази война, благодарение на това, че Западът предостави високотехнологични оръжия за прецизни удари, като например британската ракета Storm Shadow. Това оръжие се оказа много ефективно при атакуването на руски цели в окупираната Украйна, но запасите му са на изчерпване, а Украйна иска още от тях, казва военният анализатор.

За първи път от началото на войната ротация в Авдеевка

Тази ракета обаче е на 30 години, а много от компонентите са остарели, така че промишлеността не може лесно да осигури резервни запаси. Западът би могъл да предостави на Украйна по-модерни оръжия от своите запаси или директно от производителите, технологиите обаче са предимство на Запада на бойното поле, допълва той.

Винаги съществува риск някои от дарените от Запада оръжия да се окажат на черния пазар и в крайна сметка в ръцете на руснаците или китайците, а Западът не може да си позволи да компрометира собствената си национална сигурност. В резултат на това единственият устойчив начин за осигуряване на трайна военна подкрепа на Украйна е чрез координирани инвестиции в международната отбранителна индустриална база, смята Бел.

Украйна: Русия променя тактиката си в опит да свали Авдеевка

Процесът на инвестиране, разработване, производство и изпитване обаче изисква време, с което Украйна не разполага.

Въпреки че Русия постигна рядка победа, превземайки Авдеевка, нейните военни сили претърпяха много големи загуби по време на четиримесечната обсада на града. Настъпателните действия през зимата са трудни - студеното време е безмилостно, естественото прикритие от листа и зеленина е ограничено, а замръзналата земя затруднява изкопаването на окопи, обяснява анализаторът.

