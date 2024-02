Москва: Авдеевка е под пълен контрол на войски

Р уските войски са установиха пълен контрол над украинския град Авдеевка и са напреднали с 8,6 км в тази част на фронтовата линия, съобщиха днес руските информационни агенции, като се позоваха на министерството на отбраната, предаде Ройтерс.

Каква е ситуацията в Авдеевка след оттеглянето на Украйна

Русия заяви, че е превзела украинския град Авдеевка след като Украйна се изтегли, но Москва посочи, че някои украински войници все още се укриват в огромен завод за кокс от съветската епоха след едно от най-интензивните сражения по време на войната.

Украинската армия се изтегли от Авдеевка

🇷🇺🇺🇦🚨‼️ This is what the “organized withdrawal of the Ukrainian Armed Forces from Avdeevka” looked like.



Groups of personnel are trying to make their way through the fields, where they are hit by Russian artillery.



FPV drones with thermal imagers were also working against the… pic.twitter.com/A3NNObTWB8