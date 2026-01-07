Свят

МВнР изпрати дипломатическа нота до Гърция заради блокадите на фермерите

В нея се подчертава, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения

7 януари 2026, 13:47
МВнР изпрати дипломатическа нота до Гърция заради блокадите на фермерите
Източник: EPA/БГНЕС

М инистерството на външните работи на Република България изпрати официална дипломатическа нота до Република Гърция във връзка със затварянето на ключови пътни артерии и гранични пунктове по време на протестните действия на гръцките фермери.

Гръцки фермери ще блокират общата ни граница

В нотата се подчертава, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения за български транспортни компании, износители и граждани, както и до нарушаване на свободното движение на хора и стоки, гарантирано от правото на Европейския съюз.

Седми ден продължава блокадата на граничните ни пунктове с Гърция от протестиращи там фермери

Българската страна изразява очакване въпросът да бъде разгледан конструктивно и в духа на добросъседство, както и да бъдат предприети конкретни мерки за недопускане на подобни ситуации в бъдеще.

Протестите започнаха в края на месец ноември заради забавяне на изплащането на земеделските субсидии след корупционен скандал в гръцката Агенция за земеделски плащания. Фермерите сега настояват премиерът Мицотакис да не подписва споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканския търговски блок МЕРКОСУР.

 

Източник: МВнР    
МВнР Гърция фермери протести
Последвайте ни

"Трети март" подаде документи за регистрация като партия, искат Радев за неформален лидер

Хвърляне на обувки и скандали: Вътре в бурния брак на кралица Елизабет II и принц Филип

Хвърляне на обувки и скандали: Вътре в бурния брак на кралица Елизабет II и принц Филип

Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети

Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети

Топли думи от САЩ за Украйна, но Европа остава със страхове за надеждност

Топли думи от САЩ за Украйна, но Европа остава със страхове за надеждност

Хората с минимална пенсия вече взимат 322 евро

Хората с минимална пенсия вече взимат 322 евро

pariteni.bg
За отличници: 1 от 250 Mercedes-AMG PureSpeed е в България

За отличници: 1 от 250 Mercedes-AMG PureSpeed е в България

carmarket.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 7 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 7 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 7 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 7 часа

Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Буркина Фасо осуети план за убийството на президента Траоре

Буркина Фасо осуети план за убийството на президента Траоре

Свят Преди 35 минути

„Нашите разузнавателни служби прехванаха тази операция в последните часове. Те бяха планирали да убият държавния глава, а след това да ударят други ключови институции, включително цивилни", каза Махамаду Сана

Инфлацията в еврозоната е намаляла до 2% през декември на годишна база

Инфлацията в еврозоната е намаляла до 2% през декември на годишна база

Пари Преди 42 минути

Това сочи експресна оценка на Евростат

Кипър пое председателството на ЕС

Кипър пое председателството на ЕС

Свят Преди 49 минути

На церемонията в Никозия присъстваха Зеленски, Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща

Силен сняг и мъгла блокираха самолета на румънския президент в Париж

Силен сняг и мъгла блокираха самолета на румънския президент в Париж

Свят Преди 51 минути

Зимната обстановка е усложнена в голяма част Европа

Братя милиардери закупиха 16 опожарени парцела в Малибу

Братя милиардери закупиха 16 опожарени парцела в Малибу

Свят Преди 1 час

Ник и Мат Маубрей планират да построят сглобяеми противопожарни къщи

Пилот загина след огнена катастрофа, летището е временно затворено

Пилот загина след огнена катастрофа, летището е временно затворено

Свят Преди 1 час

Пилотът е бил единственият пътник в частен самолет

Папа Лъв XIV свика кардиналите от цял свят на двудневно заседание във Ватикана

Папа Лъв XIV свика кардиналите от цял свят на двудневно заседание във Ватикана

Свят Преди 1 час

Срещата ще протече при закрити врата, ще се обсъжда бъдещото управление на Църквата

„Боже, пази България“: Значението на тайния символ на монетата от 2 евро

„Боже, пази България“: Значението на тайния символ на монетата от 2 евро

България Преди 1 час

Това е своеобразен поклон към сеченето на монети през Княжество България

Апелативният съд във Варна пита КС дали и.ф. главен прокурор може да възобновява дела

Апелативният съд във Варна пита КС дали и.ф. главен прокурор може да възобновява дела

България Преди 1 час

<p>Уроците от Ирак, които Вашингтон не бива да забравя</p>

Съвършенството е враг на доброто: Уроците от Ирак за бъдещето на Венецуела

Свят Преди 1 час

За разлика от предишните мисии, САЩ трябва да подхождат към Венецуела с по-лека ръка, по-кратък времеви хоризонт, здравословна доза смирение и по-ниски очаквания

Снимката е илюстративна

Заради валежите: Тежка обстановка в област Кърджали, преляла река разруши мост (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Достъпът към една от махалите в село Гривка е прекъснат

Гореща вълна обхвана Южна Австралия, предизвика пожари

Гореща вълна обхвана Южна Австралия, предизвика пожари

Свят Преди 2 часа

Метеоролози съобщиха, че условията са най-тежките за последните 6 години

Лавров: Западът допусна позорни ситуации, опитвайки се да изолира Русия

Лавров: Западът допусна позорни ситуации, опитвайки се да изолира Русия

Свят Преди 2 часа

Лавров прави коментарите си в интервю в рамките на акцията "Елка желаний"

Почина известен двоен агент, продавал тайни на КГБ

Почина известен двоен агент, продавал тайни на КГБ

Свят Преди 2 часа

Олдрич Еймс, бивш служител на ЦРУ, беше един от най-опасните двойни агенти в света и тайно работеше за Русия

Минималната пенсия вече е в евро – над 322 от януари

Минималната пенсия вече е в евро – над 322 от януари

България Преди 2 часа

Социалната пенсия става 170,51 евро.

„Ще ти размажа черепа в стената и ще ти изтръгна гръкляна“- мъж се закани с убийство на приятелката си

„Ще ти размажа черепа в стената и ще ти изтръгна гръкляна“- мъж се закани с убийство на приятелката си

България Преди 2 часа

46-годишният мъж е с повдигнато обвинение за заплахи с убийство

Всичко от днес

От мрежата

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg
1

Броят животните в Лондонския зоопарк

sinoptik.bg
1

Над 41 градуса по Целзий в Австралия

sinoptik.bg

Най-спокойното видео в YouTube се оказа златна мина за над 1 млн. долара

Edna.bg

Имението на крал Чарлз III се превръща в новата топ дестинация за луксозни сватби

Edna.bg

Неймар показа батмобил, хеликоптер и самолет за 50 млн. евро

Gong.bg

Слот с лоши новини за Екитике и каза: Победа срещу Арсенал би означавала много, сезонът още може да бъде специален

Gong.bg

Омбудсманът сезира Асоциацията на банките за нарушения при обмяната на левове в евро

Nova.bg

Измамници искат пари с фалшиви имейли от името на Комисията за финансов надзор

Nova.bg