Атака в гимназия в Германия, пострадали деца

Н яколко ученици бяха ранени в училище в западния германски град Вупертал, а полицията задържа заподозрян, който също е с наранявания, съобщи пред ДПА говорител на органите на реда.

Според полицията при инцидента не се е стигнало до употреба на огнестрелно оръжие.

Повече подробности за извършителя не се съобщават.

По данни на "Билд" става дума за нападение с нож.

На сигнала за случилото се са се отзовали голям брой екипи на полицията и бърза помощ, включително специализиран отряд на органите на реда.

Полицията уточни, че става дума за гимназиално училище в местния квартал "Елберфелд".

Властите са отворили приемна за родители, които биха пожелали да получат допълнителна информация.

