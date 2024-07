"Армията няма да загуби нищо": Грузия се противопостави на ЕС

В ластите в Грузия ще осигурят на въоръжените си сили всичко необходимо въпреки решението на Европейския съюз да замрази отпускането на 30 милиона евро, предназначени за министерството на отбраната на страната, заяви пред журналисти генералният секретар на управляващата партия "Грузинска мечта - Демократична Грузия" Каха Каладзе, цитиран от ТАСС.

Павел Херчински: Процесът на присъединяване на Грузия към ЕС засега е спрян

"Преди получавахме благодарности за това, че нашите военни в мироопазващи мисии са по-многочислени от тези на страни от НАТО. А днес Европейският съюз излиза и казва, че анулира парите за армията и ги дава на [бившия грузински омбудсман Нино] Ломджария и [представителката на неправителствена организация Еке] Гигаури. Армията няма да загуби нищо. Властите ще направят всичко възможно да гарантират, че тя ще разполага с всичко, от което се нуждае, за да бъде на висота", каза Каладзе.

