Арестуваха шофьора, врязал се в група деца пред училище в Китай

Ш офьор на автомобил блъсна ученици пред начално училище в Южен Китай, предаде Ройтерс, като се позова на държавни медии.

Държавната телевизия съобщи, че автомобилът е блъснал пешеходци пред начално училище в град Чандъ в провинция Хунан.

Ранените са много, предаде телевизията, а полицията добави, че пострадалите са откарани в болницата "по най-бързия начин" и никой от тях не е с опасност за живота. Органите на реда не казаха колко точно са ранените.

Автомобил се вряза в група деца пред училище в Китай, има много ранени

Полицията заяви още, че 39-годишен мъж е арестуван във връзка с инцидента, въпреки че в изявлението ѝ не се казва как се е стигнало до произшествието. Тя уточни само, че в момента се води разследване по случая.

На кратки видеоклипове в китайските социални мрежи се вижда как малки деца бягат към сградата на училището и викат за помощ.

В един от видеозаписите се вижда бял джип, който е спрял близо до входа на училището, и най-малко 5 души, сред които ученик с раница, които лежат на пътя на тясна улица пред училището.

"Help! Help!"



Students scream and run inside their school as a car rams into the crowd.



Today, at Yong'an Primary School in Dingcheng District, Changde City, Hunan Province, China (湖南常德鼎城区永安小学).



Casualties are unknown at the moment.



Similar terrorist attacks are… pic.twitter.com/V8PqXjy1n3