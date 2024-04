Арестуваха мъжа, подал сигнал за бомба на летище в Дания

М ъж е бил задържан днес при полицейска операция след сигнала за бомба на летището в град Билунд в Дания, което наложи евакуацията му, предаде ДПА.

Полицията издаде инструкции на различни езици в платформата "Екс", за да обяви, че временно се преустановява работата на летището в Билунд, където е централата на компанията производител на конструктори "Лего".

(Вижте и това видео от архива ни: Сигнал за бомба на Летище София )

"За момента няма въздушна дейност на летището в Билунд, както и не разполагаме с информация кога ще бъде възстановена тя", се казва в изявление на местната полиция, публикувано във "Фейсбук". "Не тръгвайте към летището. Полицията работи с помощта на следователи, обучени кучета и сапьори", се казва в публикацията.

Police says a man was arrested in #Denmark in connection with a #bomb threat at #Billund Airport, the country's second largest aviation hub https://t.co/9RMLbog54f