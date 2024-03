"Треперех и устата ми пресъхна": Откриха следи от експлозиви по кожата на жена, приемаща хапчета за сърце

М ари Харланд живее със съпруга си в Обединеното кралство. На връщане от Мадейра тя била изпада в неудобна ситуация, разбирайки, че е тествана за експлозиви поради съставка, съдържаща се лекарството ѝ за сърце.

"Полетът ни беше в 12:30 ч. на 8 януари 2024 г. Денят беше влажен и на летището нямаше климатик, така че наистина беше много топло. Връщахме се от Фуншал, Мадейра, след като бяхме прекарали там седем дни. Подготовката за Коледа беше напрегната, така че искахме да се отпуснем и да не правим нищо. Излежавахме се край басейна и четяхме книги, като се наслаждавахме на почивката си, доколкото можехме", разказва Харланд.

“На летището сложихме ръчния си багаж на лентата за проверка, готови да преминем през охраната. Съпругът ми мина преди мен без никакъв проблем. След това минах през скенера, който идентифицира метални обекти, при което се включи алармата. Тогава си помислих, че това не е нещо необичайно, вероятно причината е била банела на сутиена ми”, казва Мари Харланд.

“След това към мен се приближи една жена от службата за сигурност на летището и ми направи жест да застана на определено място. След това тя извади един уред, постави върху него метална текстилна лента и прокара пръст по дланите ми, гърба, ръцете и около кръста ми”, разказва жената.

“Не знаех какво да мисля, но се чувствах неспокойна и уплашена. Имаше опашка от хора, които чакаха да преминат през проверката за сигурност, но бяха задържани заради мен, така че всички просто ме гледаха”, казва Харланд.

Служителката по сигурността казала на жената, че уредът показва, че по тялото ѝ има експлозиви.

“Бях шокирана и объркана”, споделя дамата.

“Съпругът ми се опитваше да разбере какво се случва, но никой не искаше да комуникира с него. Започнах да изпадам в паника. Попитах охраната какво се случва, но и тя не ми обърна внимание. След това се появиха двама полицаи, които ме отведоха, но тъй като им съдействах, единият изчезна по пътя към стаята за разпит. Всички се взираха в мен, а аз се тресях от страх”, посочва още жената.

“Първоначално казаха, че мъжът ми не може да дойде, но той настоя, че иска да ме придружи, и те отстъпиха. Бях отведена в малка стая, където бях разпитана от офицер. Стаята беше достатъчно голяма за бюро и два стола. Офицерът ме попита какво съм правила тази сутрин. Казах му, че съпругът ми и аз отидохме на закуска в хотела и след това се върнахме в стаята си, за да приключим с опаковането”, посочва потърпевшата.

“В този момент треперех и устата ми пресъхна, така че ми беше трудно да говоря. Той попълни формуляр с цялата ми лична информация, включително имената на починалите ми родители. Чувствах, че ще ме арестуват за нещо, което не съм направила”, разказва тя.

