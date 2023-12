Арести в Дания и Нидерландия по подозрение в тероризъм

А рести в Дания и Нидерландия по подозрение в тероризъм. Датската полиция задържа четирима души, един е бил арестуван в Ротердам от нидерландските власти. За това съобщи NOVA .

Все още не е ясно, какви са потенциалните мотиви на задържаните и дали са свързани с някаква ислямистка или крайно дясна групировка. Копенхаген предупреди още през лятото за повишена заплаха за страната, след като антимюсюлмански активисти посегнаха на копия на Корана. В последно време радикалните настроения са се увеличили и заради конфликта в Близкия Изток.

Arrests have been made in Germany, Denmark and the Netherlands after an alleged plot to carry out terrorist attacks across Europe was thwarted by counterterrorism agencies who say the suspects are “closely linked” to Hamas.https://t.co/M38LW55yFZ