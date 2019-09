Р уската полиция задържа сибирски шаман, тръгнал към Москва с мисия да изгони президента Владимир Путин, когото той определя като "демон".

Полицията в източносибирския регион на Бурятия съобщи, че шаманът Александър Габишев е задържан на магистрала край езерото Байкал и ще го изпратят обратно в родния му район, където е "издирван за извършване на престъпление".

По време не пътя си от родния Якутск към Москва Габишев привлече множество последователи. Разстоянието за пешеходец между двата града е над 8000 километра.

Неговите просто изразени изявления за Путин привлякоха общественото внимание, предизвиквайки опозиционните протести, както и остра реакция от властите и скандални репортажи по прокремълска телевизия.

Лидерът на опозицията Алексей Навални се подигра с действията на властите спрямо шамана, определяйки ги като демонстриране на параноята на Кремъл за всякакви признаци на несъгласие.

"Путин е уплашен. Той вече потропва с крак и вика:"Боже, спаси ме от този шаман. Ами ако той наистина ме прогони?", коментира Навални.

Когато през август дългокосият шаман стигна до Улан-Уде, група негови съперници шамани му забраниха да влиза в града. Последваха сблъсъци и няколко от придружаващите Габишев бяха задържани.

Впоследствие започнаха разгорещени опозиционни протести в Улан-Уде с плакати в подкрепа на задържаните последователи на шамана, но също така и срещу предполагаемата фалшификация на местните избори. Полицията грубо се разправи с протестите.

Преди това през юли в сибирския град Чита Габишев говори на митинг със стотици присъстващи.

Габишев започна похода си през март. Той планираше да стигне до Москва през 2021 година. Шаманството все още се практикува в много региони на Русия.

This self-professed shaman warrior is walking 8,000 kilometers from Yakutsk to Moscow to topple Putin, with stops to rally people along the way. He should get there around May next year. pic.twitter.com/FuPu2Ryxom