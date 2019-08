Н яма нищо тайно в присъствието на Русия в Централноафриканската република. Улиците са пълни с пропагандни плакати, на които пише "Русия: ръка за ръка с вашата армия!". Местна радиостанция пуска руски балади и езикови уроци. Новобранци в армията се обучават на руски език, използвайки руско оръжие, пише CNN в свое разследване за руската намеса и добива на злато и диаманти.

Но руската кампания в тази разкъсана от войната страна е всичко друго, но не и само комбинация от оръжия и пиар, за да се увеличи влиянието на Москва, да превъзхожда своите конкуренти и да се отстоява отново като основен играч в региона.

Разследване на CNN установи, че това амбициозно присъствие в сърцето на Африка се спонсорира от Евгений Пригожин - олигарх, толкова близък до Кремъл, че е известен като "готвачът на президента Владимир Путин". Той беше санкциониран от САЩ за финансиране на Агенцията за интернет изследвания, която се намеси в президентските избори през 2016 г.

Милиардерът Евгений Пригожин, собственик на луксозен ресторант в Санкт Петербург, има доста бизнес интереси и те далеч не са кулинарни. Името на Пригожин фигурира в списъка на онези руски политици, фирми и частни лица, срещу които САЩ наложиха санкции. Съобщение за среща между представители на Русия и Либия, в която участва и той, публикува руският вестник "Новая газета".

Конгломератът на Пригожин включва компания, наречена Lobaye Invest, която финансира радиостанцията в Централноафриканската република. Той също така финансира обучението на армейски новобранци в ЦАР - от около 250 руски наемници. Дивидентът за Lobaye Invest: щедри отстъпки за проучване на диаманти и злато в страна, богата на минерални богатства.

Той се смята за движещата сила на "Вагнер" - частна армия, а войниците играят роля в Сирия и Източна Украйна.

Руски наемник се е съгласил да говори пред CNN за тайна армия, която официално не съществува.

Воювал е в Чечения срещу сепаратистки бунтовници и в Сирия, за да подкрепи режима на Башар ал Асад.

CNN exposes the Wagner Group, a secret private military group that does Putin’s bidding around the world - https://t.co/ShuLdc0puj — Todd Leek (@TBLeek) 13 август 2019 г.

Той поискал да бъде прикрита самоличността му, страхувайки се от репресии, защото говори за сенчестата сила, която помага за разширяване на руската власт и влияние в нестабилни райони на света.

And here's my mini-profile of Yevgeny #Prigozhin, the man leading #Russia's push in #Africa. From Soviet felon and hot-dog seller to the Kremlin's global action man and oligarch emperor of the St Petersburg troll factory https://t.co/ziWfUcvsEl — Luke Harding (@lukeharding1968) 11 юни 2019 г.

"Това е просто бойно звено, което ще направи всичко, което Путин каже", добавя той.

Това е обвинение, което Кремъл отрича. През юни Путин каза за военните контингенти в Сирия: „Тези хора рискуват живота си и като цяло това също е принос в борбата с тероризма… но това не е руската държава, не е руската армия.“

Но анализаторите казват, че е немислимо "Вагнер" да съществува без одобрението на Путин. Всъщност, нейният тренировъчен лагер в Молкино в южна Русия е прикрепен към руска база за специални части, охранявана от редови войници, които не приветстват посетители.

Пригожин преди това отрече да е свързан с "Вагнер". След Украйна и Сирия изглежда, че олигархът е насочил вниманието си към Африка, с различни филиали в Либия, Судан и Централноафриканската република.

В ЦАР централата на наемниците се намира на базата на вече разрушения бивш президентски дворец в Беренго, на два часа път с кола от столицата Банги.

През 2017 г. Съветът за сигурност на ООН одобри руска тренировъчна мисия, но други правителства не очакваха хората на Пригожин да запълнят овакантените места.

Единственият човек, който е интервюиран от старшините, е Валери Захаров, жизнерадостен бивш офицер от военното разузнаване, който през 90-те години прекарва време в Чечения и сега ръководи обучението.

Exclusive: ⁦@dailymaverick⁩ & Dossier Centre in London reveal a plan to interfere in SA’s election by an organisation linked to Yevgeny Prigozhin, businessman known as ‘Putin’s chef’ & the man behind the world’s most serious disinformation campaigns. https://t.co/epfmppZ7N7 — Pauli Van Wyk (@PaulivW) 8 май 2019 г.

„Присъствахме в много страни по времето на Съветския съюз и Русия се връща на същото положение. Все още имаме връзки и се опитваме да ги възстановим “, каза той.

Руските наемници се появиха за първи път в Украйна през 2014 г. Оттогава те се разпространиха на три континента, като често са насочени към нестабилни държави. Частните военни компании са официално незаконни в Русия.

Точна цифра за това колко бойци има може да се каже трудно. CNN потвърди поне няколкостотин. Една от тях е "Вагнер".

Restaurateur Yevgeny Prigozhin is indicted in the U.S. for meddling in the 2016 presidential election with an army of trolls, but he also runs a sprawling media empire advancing the Kremlin's agenda. https://t.co/Cupaoy7HT9 — The Associated Press (@AP) 24 февруари 2018 г.

Много от страните, в които действат руските наемници, разполагат с големи запаси от природни ресурси.

В Судан и ЦАР на компаниите, свързани с Пригожин, са дадени права за проучване на златни и диамантени мини. В Сирия наемниците на "Вагнер" пазят петролни находища в замяна на процент от печалбата.

Русия се опитва да засили влиянието си в редица африкански държави, подписвайки двустранни споразумения с множество държави.

Захаров не може да обясни кой ги е изпратил и кой им плаща. Той каза пред CNN, че работи като съветник по сигурността на президента на Централноафриканската република Фостен-Арканж Туадера.

„Той ми плаща заплата, затова работя за него“, каза Захаров.

„Нека отново да е ясно какво имаме предвид под Вагнер - ако имаме предвид композитора?“, пошегува се той. „Тази група не съществува законно и следователно ще смятаме, че не съществува. По отношение на Централноафриканската република понастоящем няма "Вагнер".

Reminder that Wagner is associated w Putin’s chef Prigozhin who is under indictment in UU. Wagner mercenaries was also used to attack US troops in Syria https://t.co/QA7cFhZZ65 — Olga Lautman (@olgaNYC1211) 21 февруари 2019 г.

Но CNN се сдоби с документи, показващи, че Захаров е получил пари от управляваваната от Пригожин компания M-Finans през юли 2018 г.

Работодателят на Захаров, президентът Туадера, каза за CNN, че няма връзка между подкрепата, която Русия оказва във военната подготовка, и „други сектори“.

Но CNN получи документи, показващи, че Lobaye Invest е спечелила права за проучване в седем мин, за да търси диаманти и злато.

Тежко двудневно пътуване от Банги до минен комплекс в Ява, дава връзката между наемниците и тези скъпи блага.

Тийнейджър там, на име Родригес, каза пред CNN, че руснаците започнали да пристигат преди 18 месеца, в същия момент, когато започнали да пристигат военните обучители.

Единствените хора, копаещи пясък и камък за скъпоценен фрагмент по време на посещението на медията, бяха местните младежи. Родригес обясни, че сега стотици хора в района работят за руснаците. Всичко, което намерят, каза той, трябва да бъде предадено на местните агенти на руснаците.

След като екипът на CNN напуска Ява, вижда автомобил 4x4 без регистрационна табела и четирима мъже вътре. Местният шеф на полицията казва, че е разпитал мъжете и потвърди, че са руснаци.

Един от тях е преводач на фирма на Пригожин. Той е бил в контакт с хора с повдигнато обвинение в САЩ за участие в управлението на Агенцията за интернет изследвания.

Докато CNN се готви да публикува този материал, сайт, свързан с Пригожин, пуснал 15-минутно пропагандно видео за тяхното пътуване до ЦАР, включващо тайно заснети видеоклипове на екипа в хотела и фалшиви обвинения, че подкупили местните хора да казват лоши неща за руснаците, пише медията.

И САЩ, и Франция изразиха притеснение от руските дейности в тази част на Африка.

Новият ръководител на американското командване за Африка генерал Стивън Таунсенд описва наемниците в Беренго като „квазивоенни“ и тясно свързани с Кремъл.

"Те ги използват за обучение на някои от местните въоръжени сили", каза Таунсенд в изслушване в Конгреса на САЩ през април.

САЩ обаче намаляват присъствието си на континента, докато Русия използва уникален хибрид от Кремъл и стремежа на олигарха да спечели от злато и камъни, за да разпространи влиянието си.

Москва вече има около 20 военни споразумения с африкански страни. И там, където се появи възможност, Пригожин предоставя наемници и финансиране за задълбочаване на присъствието на Русия и в замяна печели достъп до неизползвани богатства.

