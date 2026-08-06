Антонио Бандерас: Инфарктът е най-хубавото нещо, което ми се е случвало

А нтонио Бандерас призна, че инфарктът, който преживя през 2017 г., е преобърнал изцяло възгледите му за живота. Днес 65-годишният актьор определя това като „най-хубавото нещо“, което му се е случило, защото го е накарало да преосмисли приоритетите си и да направи дълго отлагани промени. Видеото е архивно.

След здравословния проблем Бандерас се отказва от цигарите и се завръща да живее в родния си град Малага, Испания, след десетилетия, прекарани в Съединените щати.

„Винаги знаеш, че един ден ще умреш. Но когато смъртта се приближи толкова близо, това е невероятно ясен урок за това колко безсмислено е да губиш време за неща, които не заслужават място в живота ти“, каза актьорът пред списание "Пипъл".

Антонио Бандерас разкри защо е напуснал Холивуд

По думите му именно инфарктът му е помогнал да погледне на живота с нови очи.

„Това беше най-хубавото нещо, което ми се е случвало. Все едно някой ми сложи очила, за да видя реалността такава, каквато е“, сподели той.

Въпреки успешната си кариера в Холивуд, Бандерас призна, че никога не се е чувствал напълно на мястото си в Лос Анджелис.

„Това бяха прекрасни и вълнуващи години, но винаги усещах, че са временни. Знаех, че не трябва да остана в Малибу, а да се върна в Малага“, заяви холивудската звезда.

Той подчерта, че вече не се стреми да трупа материални придобивки, а цени единствено преживяванията.

Антонио Бандерас на 60 години

„Хората живеят така, сякаш никога няма да умрат. Събират вещи. Аз не искам да събирам нищо. Единственото, което ме интересува сега, е самото преживяване на живота“, каза Бандерас.

„Когато се изправих пред смъртта, осъзнах, че преди всичко съм театрален актьор. Никога не съм бил по-щастлив“, сподели той.

С присъщото си чувство за хумор Бандерас дори разказа какво би искал да се случи след смъртта му.

„Няколко месеца преди баща ми да почине, той ми каза, че според него след смъртта няма нищо, въпреки че беше дълбоко вярващ католик. Аз обаче ще се върна като призрак – за да обитавам театъра си“, пошегува се Бандерас.