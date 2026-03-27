Любопитно

Антонио Бандерас разкри защо е напуснал Холивуд

След преживян инфаркт през 2017 г., Антонио Бандерас заменя Холивуд с родната Малага. Актьорът споделя, че срещата със смъртта е била „най-хубавото нещо“, насочило го към истинската му страст – неговия собствен театър и спокойния живот с Никол Кимпел

27 март 2026, 16:17
А нтонио Бандерас се отказа от луксозния си холивудски начин на живот и почти 10 години по-късно не съжалява за нищо.

65-годишният актьор се завърна в родния си град Малага, Испания, през 2017 г. Бандерас споделя, че именно неговият почти фатален инфаркт е провокирал голямото преместване.

„Моето беше наистина сериозно предупреждение“, казва той за сърдечния удар в интервю за „Таймс“, публикувано в сряда. „Той промени начина, по който гледам на живота.“

Изданието отбелязва, че преди сериозния здравословен проблем Бандерас е живял между САЩ и Великобритания, като е притежавал имение в Кобъм, Съри. Веднага след инцидента звездата от „Отчаяник“ (Desperado) спира цигарите, продава частния си самолет, завръща се в Малага и купува театър.

„Изправен пред смъртта, това ме накара да погледна назад и да осъзная, че всъщност съм театрален актьор“, обяснява той.

Днес Бандерас живее в апартамент с дългогодишната си приятелка Никол Кимпел и е собственик на редица ресторанти. Неговата най-голяма страст обаче остава неговият театър с нестопанска цел – Teatro del Soho.

„Никога не съм бил толкова щастлив“, отбелязва той.

Бандерас разсъждава и върху пътя си до статута на суперзвезда в Холивуд. Той споделя, че несигурността му относно английския език е изчезнала, след като се жени за бившата си съпруга Мелани Грифит. Двамата се разведоха през 2015 г. след 18 години брак. Актьорът си спомня, че първоначално са му казвали, че като испанец може да играе само „лошите“ във филмите, но той доказва противното с „Маската на Зоро“ през 1998 г.

„Проблемът беше, че няколко години по-късно имах маска, шапка, меч и наметало, а лошият беше капитан Лав, който беше рус и със сини очи“, казва той.

Той продължава: „Още по-важен е [филмът му от 2011 г.] „Котаракът в чизми“, защото е за малки деца. Те виждат котка с испански, дори андалуски акцент, която е добър герой.“

В разговор пред Page Six през декември 2022 г. Бандерас сподели, че инфарктът му е „едно от най-хубавите неща“, които някога са му се случвали.

„Осъзнах, че това вероятно е едно от най-хубавите неща в живота ми, защото нещата, които не бяха важни и за които се тревожех всеки ден, се оказаха безсмислени“, обяснява той.

Той допълва, че след преживяването близо до смъртта е започнал да се дистанцира от „неща, които преди е смятал за важни, но всъщност не са били“.

„Помислих си: защо да се тревожа за това, ако ще умра?“, спомня си той. „Винаги съм знаел че ще умра, но сега го знам със сигурност. Видях го точно пред себе си.“

Източник: pagesix.com    
По темата

Въоръжен грабеж в досието на жената, задържана за намушкването на четирима в София

Въоръжен грабеж в досието на жената, задържана за намушкването на четирима в София

Антонио Бандерас разкри защо е напуснал Холивуд

Антонио Бандерас разкри защо е напуснал Холивуд

Отказаха предсрочното освобождаване от затвора на Евелин Банев-Брендо

Отказаха предсрочното освобождаване от затвора на Евелин Банев-Брендо

Абсурдният случай на една „болна“ жена, харчила помощи за маникюр, сърф и екскурзии

Абсурдният случай на една „болна“ жена, харчила помощи за маникюр, сърф и екскурзии

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Как да разпозная, че котката ми е бременна?

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
Жена намушка четирима души в центъра на София
Ексклузивно

Жена намушка четирима души в центъра на София

Преди 19 часа
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ
Ексклузивно

Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Преди 23 часа
Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран
Ексклузивно

Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран

Преди 18 часа
Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград
Ексклузивно

Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград

Преди 20 часа
Последни новини

Освободиха от длъжност началника на затвора в София

Освободиха от длъжност началника на затвора в София

България Преди 18 минути

За изпълняващ функциите „началник на затвора-София“ е определен главен инспектор Росен Димчев

Росалия прекъсна концерт заради тежко хранително отравяне (ВИДЕО)

Росалия прекъсна концерт заради тежко хранително отравяне (ВИДЕО)

Свят Преди 19 минути

Въпреки опитите да продължи, певицата се срина на сцената и по-късно сподели снимка на системи, благодарейки на феновете за разбирането в този труден момент

Спор между Русия и Румъния за мините в Черно море

Спор между Русия и Румъния за мините в Черно море

Свят Преди 1 час

Румъния обвини Русия за мините, Москва отрича

,

Легендите на Белоградчик оживяват в „Изживей България”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Туск: Войната в Близкия изток ескалира в следващите дни

Туск: Войната в Близкия изток ескалира в следващите дни

Свят Преди 1 час

Туск: Стабилизацията не е вероятна в идните дни

Ангел Попов в „Телеграфно подкастът“: Стотици купуват книжки през „верни хора“

Ангел Попов в „Телеграфно подкастът“: Стотици купуват книжки през „верни хора“

България Преди 1 час

Бившият заместник-министър на транспорта посочи и схема за даване на рушвети от автошколи на проверяващи, за да не им съставят актове

„После ще...“: Кои са царете на отлагането в зодиака

„После ще...“: Кои са царете на отлагането в зодиака

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите са класирали зодиите, от най-съвестните към онези, които отлагат всичко и постоянно. Вижте кой рискува да загуби време и как това се отразява на работата и личните цели

Китай подкрепи Пакистан за мирните преговори с Иран

Китай подкрепи Пакистан за мирните преговори с Иран

Свят Преди 2 часа

Ван И говори с пакистанския си колега Мохамад Ишак Дар

Неочакван момент: Кралица Камила „се бори“ за вниманието на Чарлз III (ВИДЕО)

Неочакван момент: Кралица Камила „се бори“ за вниманието на Чарлз III (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Кралица Камила бе уловена от камерите в многократни опити да привлече вниманието на крал Чарлз III по време на събитие, за да му покаже детайлна торта, която двамата по-късно се затрудниха да разрежат с меч

<p>Задържаха мъж за стрелба с въздушна пушка от тераса</p>

Задържаха мъж в Пловдив за стрелба с въздушна пушка от тераса

България Преди 2 часа

По случая е започната проверка, след като рикоширала сачма попадна на балкон на съседи в квартал „Изгрев“

Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“: Путин поиска от олигарсите да плащат за войната

Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“: Путин поиска от олигарсите да плащат за войната

Свят Преди 2 часа

Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична

Министър Адемов: Вотът се манипулира чрез програмата "Топъл обяд"

Министър Адемов: Вотът се манипулира чрез програмата "Топъл обяд"

Парламентарни избори Преди 2 часа

Според Адемов най-уязвими са хората в тежко социално положение, които по-лесно стават обект на манипулации

Любов, параноя и началото на края за Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай“

Любов, параноя и началото на края за Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай“

Любопитно Преди 2 часа

Гледайте новите епизоди на поредицата за „Криптокралицата“ тази събота и неделя от 22:00 ч. по NOVA

<p>Фалшиво видео с белгийската престолонаследница взриви социалните мрежи</p>

Белгийската престолонаследница стана жертва на унизителен дийпфейк

Свят Преди 2 часа

В записа от десетина секунди се вижда девойка, която много прилича на принцесата, да танцува разголена на фона на решетки, наподобяващи затворническа килия

От Лейди Гучи до Черната вдовица: Къде е днес Патриция Реджани?

От Лейди Гучи до Черната вдовица: Къде е днес Патриция Реджани?

Любопитно Преди 3 часа

От богаташка съпруга до „Черната вдовица“: Патриция Реджани поръчва убийството на Маурицио Гучи, излежава 18 години затвор и днес живее в Милано с милионна издръжка от наследството му, недоволна от превъплъщението на Лейди Гага в „Домът на Гучи“

<p>ЕК започва три нови наказателни процедури срещу България</p>

Европейската комисия започва три нови наказателни процедури срещу България

Свят Преди 3 часа

Засегнатите от днешните решения държави ще могат да предприемат необходимите действия до два месеца, иначе наказателните процедури ще продължат

Всичко от днес

От мрежата

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Код пролет: Виктория Капитонова декорира дома си с лего

Edna.bg

С Vivacom Unlimited 200 постигаш повече при всяко пътуване с двойно повече роуминг мегабайти извън ЕС

Edna.bg

Доскорошен капитан на ЦСКА замина за Испания, пропуска спаринга с Оборище

Gong.bg

Мароко си "напазарува" таланти от Аякс, Фейенорд и ПСВ, докато чака халф на Реал Мадрид

Gong.bg

Правосъдният министър освободи началника на затвора в София

Nova.bg

Вътрешният министър: Прокурорският син и още двама души са нападнали с бухалки служител на ГДБОП

Nova.bg