Антонио Бандерас разкри защо е напуснал Холивуд

А нтонио Бандерас се отказа от луксозния си холивудски начин на живот и почти 10 години по-късно не съжалява за нищо.

65-годишният актьор се завърна в родния си град Малага, Испания, през 2017 г. Бандерас споделя, че именно неговият почти фатален инфаркт е провокирал голямото преместване.

„Моето беше наистина сериозно предупреждение“, казва той за сърдечния удар в интервю за „Таймс“, публикувано в сряда. „Той промени начина, по който гледам на живота.“

Изданието отбелязва, че преди сериозния здравословен проблем Бандерас е живял между САЩ и Великобритания, като е притежавал имение в Кобъм, Съри. Веднага след инцидента звездата от „Отчаяник“ (Desperado) спира цигарите, продава частния си самолет, завръща се в Малага и купува театър.

„Изправен пред смъртта, това ме накара да погледна назад и да осъзная, че всъщност съм театрален актьор“, обяснява той.

Днес Бандерас живее в апартамент с дългогодишната си приятелка Никол Кимпел и е собственик на редица ресторанти. Неговата най-голяма страст обаче остава неговият театър с нестопанска цел – Teatro del Soho.

„Никога не съм бил толкова щастлив“, отбелязва той.

Бандерас разсъждава и върху пътя си до статута на суперзвезда в Холивуд. Той споделя, че несигурността му относно английския език е изчезнала, след като се жени за бившата си съпруга Мелани Грифит. Двамата се разведоха през 2015 г. след 18 години брак. Актьорът си спомня, че първоначално са му казвали, че като испанец може да играе само „лошите“ във филмите, но той доказва противното с „Маската на Зоро“ през 1998 г.

„Проблемът беше, че няколко години по-късно имах маска, шапка, меч и наметало, а лошият беше капитан Лав, който беше рус и със сини очи“, казва той.

Той продължава: „Още по-важен е [филмът му от 2011 г.] „Котаракът в чизми“, защото е за малки деца. Те виждат котка с испански, дори андалуски акцент, която е добър герой.“

В разговор пред Page Six през декември 2022 г. Бандерас сподели, че инфарктът му е „едно от най-хубавите неща“, които някога са му се случвали.

„Осъзнах, че това вероятно е едно от най-хубавите неща в живота ми, защото нещата, които не бяха важни и за които се тревожех всеки ден, се оказаха безсмислени“, обяснява той.

Той допълва, че след преживяването близо до смъртта е започнал да се дистанцира от „неща, които преди е смятал за важни, но всъщност не са били“.

„Помислих си: защо да се тревожа за това, ако ще умра?“, спомня си той. „Винаги съм знаел че ще умра, но сега го знам със сигурност. Видях го точно пред себе си.“