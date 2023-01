Анализатори: Очакваме забавяне на инфлацията в САЩ

П отребителската инфлация в Съединените щати ще намалее още повече през декември, което е окуражаваща тенденция, която може да донесе известно облекчение от повишаването на лихвените проценти, заявиха анализатори.

Федералният резерв повиши основния си лихвен процент по кредитите с темп, невиждан от 80-те години на миналия век, с надеждата да охлади най-голямата икономика в света.

Анализаторите обаче очакват, че индексът на потребителските цени (ИПЦ), който е ключов измерител на инфлацията, ще остане непроменен между ноември и декември в данните, които ще бъдат публикувани.

Данните биха могли да допринесат за появата на признаци, че най-лошото от нарастването на цените може би е отминало.

"Тенденцията е окуражаваща", заяви пред АФП икономистът от Moody's Analytics Мат Колар, като отбеляза, че данните са се понижили спрямо неотдавнашния връх.

Но Рубеела Фаруки от High Frequency Economics предупреди, че "темповете на изменение остават доста над нивата, които устройват представителите на Фед".

Потребителската инфлация в САЩ се повиши бързо до невероятните 9,1% през юни миналата година.

Макар че през ноември годишният ръст на индекса на потребителските цени се забави до 7,1%, той остава далеч от целта на Фед от два процента.

Рязък спад

"Рязкото понижение на цените на природния газ" е в основата на тенденцията към отслабване през декември, заяви Иън Шепърдсън от Pantheon Macroeconomics.

Цените на бензиностанциите - ключов символ за американските потребители - се понижиха през миналия месец поради по-ниското търсене в световен мащаб и спадащите цени на петрола, което е добре дошло за политиците.

Цените на самолетните билети и здравните застраховки също ще се понижат, каза Шепърдсън.

