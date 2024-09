"Той е бил измъчван": Руски военни са обвинени в убийството на американски гражданин

С ледственият комитет на Русия заяви днес, че американският гражданин Ръсел Бентли, който загина през април в Източна Украйна, е бил измъчван и убит от военнослужещи на руската армия, предаде Франс прес.

Ръсел Бентли, известен още с прозвищата "Тексас" или "Каубоят от Донбас", е загинал в Донецк, голям източен град, контролиран от руската армия.

❗️ The Investigative committee of Russia has completed its investigation into the murder of American volunteer Russell "Texas" Bentley in Donetsk, having identified all those involved, the committee's press service has reported.



The investigation revealed that on April, 8, in… pic.twitter.com/Zlm0edeDne