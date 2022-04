Русия призна за още един убит генерал

З аместник командващият на 8-ма армия на руските въоръжени сили Владимир Петрович Фролов е загинал във войната в Украйна, съобщи руската агенция ТАСС. Той бе погребан в Санкт Петербург.

Какво знаем за руския генерал, убит в Украйна

Новината беше потвърдена от губернатора на областта Александър Беглов.

В надгробното си слово губернаторът каза, че Фролов "жертвал живота си, за да не чуват повече деца, жени и възрастни хора в Донбас бомбени експлозии.За да не чакат повече смъртта и когато излизат от дома си, да не се сбогуват като за последно”, каза Беглов в прощалното си слово.

Украйна: Трети убит висш руски офицер, тежки загуби

Досега Украйна съобщи за седем убити руски генерали и редица високопоставени военни. Смъртта на няколко от тях беше потвърдена и от независими източници.

⚡Russia confirms MajGen Vladimir Frolov, deputy commander of 8th Army, was killed in combat in Ukraine



His funeral was held today in StPetersburg



8th Army was stationed near Mykolayiv, where its commander LtGen Andrey Mordvichev was killed in mid-Marchhttps://t.co/ntUKVOsrpA pic.twitter.com/ZFbN9qpV65