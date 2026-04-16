От китове с резачка до мечета в парка: Тайните на Робърт Ф. Кенеди

Р обърт Ф. Кенеди-младши, който в свободното си време проявява силен интерес към изследването на животински гениталии, веднъж спрял семейния автомобил край пътя, след като забелязал мъртъв енот, и бързо отрязал половите му органи, за да може „да ги изучава по-късно“.

Странният разказ за високопоставения здравен служител е разкрит в новата книга „RFK Jr.: The Fall and Rise“, написана от журналистката Изабел Винсент, която се е позовала на широк кръг източници, включително лични дневници, водени от него, докато е живял в Ню Йорк между 1999 и 2001 г., пише The New York Post.

„Стоях пред паркираната си кола на магистрала I-684 и изрязвах пениса на прегазен енот, мислейки си колко странни са станали някои от членовете на моето семейство“, гласи сюрреалистичен откъс, в който 72-годишният ръководител на Министерството на здравеопазването и социалните услуги, според съобщенията, разсъждава върху обтегнатите си отношения с брат си Дъглас Кенеди и братовчед си Боби Шрайвър.

„Децата ми чакаха търпеливо в колата“, отбелязва той, като по-късно казва пред списание People, че е събрал гениталиите на енота, за да може „да ги изучава по-късно“.

Този странен спомен се добавя към дълъг списък от необичайни срещи на Кенеди с животински останки през годините.

Дъщеря му, Кик Кенеди, си спомня в интервю от 2012 г., че увлечението на баща ѝ по животински вътрешности веднъж е помрачило семейна ваканция в Хайанис Порт, Масачузетс. След като научил, че на близкия остров е изхвърлен на брега труп на кит, по-възрастният Кенеди незабавно отишъл на плажа и обезглавил животното с моторен трион.

След това закрепил огромната глава на кита на покрива на семейния миниван с въже, с намерението отново да я занесе у дома за изследване, което предизвикало отвращение у останалите членове на семейството.

„Всеки път, когато ускорявахме на магистралата, течност от кита се изливаше през прозорците на колата и миризмата беше най-ужасното нещо на света“, разказва тя. „Всички бяхме с найлонови торби на главите с изрязани дупки за устата, а хората по магистралата ни показваха среден пръст, но за нас това беше напълно нормално ежедневие“.

През 2024 г., докато за кратко се кандидатира за президент, Кенеди признава пред списание New Yorker, че десетилетие по-рано е изхвърлил труп на малко мече в Сентръл парк след неуспешен опит да го одере.

В очевиден опит да изпревари публикация по темата, Кенеди признава във видео в социалните мрежи, че той и негови приятели са били пияни, когато измислили плана да изхвърлят тялото на малкото мече и „да изглежда така, сякаш е било блъснато от велосипед“. Той твърди, че е намерил мъртвото животно по време на лов с обучени соколи в Гошен, щата Ню Йорк.

Миналата година, след като президентът Тръмп го номинира за ръководител на Министерството на здравеопазването и социалните услуги, неговата братовчедка Каролайн Кенеди твърди в писмо до законодатели, че по време на студентските си години той е слагал пиленца и мишки в блендер, за да храни своите соколи, като е описала стаята му в общежитието като „извратена сцена на отчаяние и насилие“, според публикация в Telegraph.

До момента резултатите от неговите „изследвания“ върху китови глави и пениси на еноти са били публично оповестени.