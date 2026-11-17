П од ръководството на здравния секретар Робърт Ф. Кенеди-младши САЩ загубиха трудно постигнатия си статус на страна, свободна от морбили. Анализ на агенция „Ройтерс“ показва, че ваксинационният обхват сред децата в предучилищна възраст е спаднал рязко откакто той встъпи в длъжност.

Първо, през юни 2025 г., той удари изолирана религиозна общност, която отдавна отхвърля имунизациите. До януари обриви и треска покосиха деца на стотици километри разстояние. През същия месец морбили заразява тийнейджър на танцов конкурс в гимназия близо до Солт Лейк Сити, след което се появява на близък баскетболен мач. Вирусът се разпространява на „киновечер“ в крайградска църковна общност, в магазините на Costco и Trader Joe’s, както и в детски градини и солариуми, според данни на здравния департамент на Юта.

В исторически план лидерите на американското правителство бързо мобилизираха експерти по заболяванията, за да спрат подобни огнища, и публично предупреждаваха семействата да ваксинират децата си. Заболелите засягаха най-много десетки или стотици хора, а огнищата обикновено овладяваха за седмици.

Сега, при американския здравен секретар Робърт Ф. Кенеди-младши, водещият антиваксърски активист в страната, някои високопоставени официални лица в Юта и другаде спряха да насърчават имунизацията и направиха твърде малко за овладяване на огнищата.

Заболяванията от морбили са нараснали до над 7100 в мащаб цялата страна, с 13 смъртни случая – най-високите показатели и за двете от близо четири десетилетия насам.

С подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп, Кенеди казва на американците да се страхуват от ваксините, в противоречие с десетилетия доказателства за тяхната безопасност и ефективност, и насърчава политики, които намаляват детската имунизация. Той твърди, че децата изграждат по-силен имунитет чрез директно излагане – като се разболеят.

В резултат на това по-малко малки деца са били ваксинирани в дълбоко републиканския щат Юта, откакто Тръмп и Кенеди встъпиха в длъжност в началото на 2025 г., показват щатски данни и интервюта с местни здравни служители и медицински експерти.

Републиканският губернатор на Юта Спенсър Кокс е сред политиците, които някога защитаваха ваксинацията, но след това замълчаха. Пет години по-рано Кокс умоляваше жителите да се ваксинират срещу COVID-19 и критикуваше консервативните коментатори за антиваксърската реторика, която според него „буквално убива поддръжниците им“.

Но докато Юта преживява едно от най-големите и продължителни огнища на морбили в САЩ, губернаторът каза малко за имунизацията на фона на оставащото обществено недоволство от мерките срещу COVID, включително затварянето на училища и задължителните ваксини. Администрацията на Кокс отхвърли и план, изготвен от щатски служител за осигуряване на федерална помощ от експерти по инфекциозни болести, според щатски длъжностни лица и комуникация, получена от „Ройтерс“ чрез заявка за достъп до обществена информация.

Офисът на Кокс не отговори на запитванията за коментар относно реакцията на Юта спрямо увеличаването на случаите на морбили. Главният здравен служител на губернатора заяви пред „Ройтерс“, че Кокс умишлено е избягвал да дава указания за общественото здраве по време на огнището.

„В след-COVID среда по-широката система на общественото здравеопазване определи, че медицинските експерти са по-ефективни посланици, а не избраните длъжностни лица“, заяви в изявление комисарят по здравеопазване и човешки ресурси на Юта Трейси Грубър, без да дава подробности.

Огнището в щата хвърля светлина върху това как промените във федералната политика и посланията позволиха националното възраждане на приспано за дълго време, животозастрашаващо заболяване. За да разбере как то се е разпространило бързо в Юта и в цялата страна, „Ройтерс“ анализира данни на щатско и местно ниво за ваксинационните обхвати и интервюира над 70 настоящи и бивши федерални, щатски и местни здравни служители, медицински експерти и родители.

Доскоро САЩ се считаха за глобален модел за имунизационни практики, след като през 2000 г. ликвидираха разпространението на морбили. Огнището в Юта, което продължава повече от година, сложи край на това трудно постигнато постижение, твърдят служители по общественото здравеопазване. Панамериканската здравна организация отмени статута на САЩ като страна, свободна от морбили, в петък, според високопоставен служител на администрацията, който говори при условие за анонимност, за да обсъди решение, което все още не е публично оповестено.

Министерството на здравеопазването и човешките услуги на САЩ отказа искането на „Ройтерс“ за интервю с Кенеди относно мерките срещу морбили. Говорителят на министерството Емили Хилиард заяви в изявление: „Всяко внушение, че секретар Кенеди е причинил завръщането на морбили в Америка, пренебрегва годините на намаляващ детски имунизационен обхват, започнали много преди той да встъпи в длъжност“.

Националните имунизационни нива за децата, постъпващи в детска градина, започнаха да спадат през 2020 г., тъй като антиваксърското движение набираше инерция по време на пандемията от COVID, показват федерални данни. Кенеди бе вероятно най-влиятелният скептик спрямо ваксините в страната през този период, след като изгради кариера и популярна последователност в продължение на десетилетия, поставяйки под съмнение безопасността и ефективността на ваксините. Нивата продължиха да намаляват след като Кенеди стана най-висшият здравен служител в страната.

Анализ на данни от 13 щатa и Ню Йорк показва по-значително отстъпление от ваксинацията при по-малките деца под надзора на Кенеди през 2025 г., отколкото по време на пандемията и през която и да е година след това.

Спадът във ваксинацията и липсата на федерално лидерство при огнищата на морбили са били „особено разрушителни“ за здравето на американците, каза Ан Шучат, главен заместник-директор на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) по време на първия мандат на Тръмп. Според нея ще са нужни години, за да се обърнат щетите върху общественото здраве. „Това е шокиращо. Най-лошото вероятно предстои“, каза тя.

В изявление говорителят на Белия дом Алисън Шустър заяви, че Кенеди и Тръмп са насърчавали ваксинацията срещу морбили и са работили с щатите по реакцията на огнищата, без да дава подробности. Тя насочи „Ройтерс“ към интервю за ABC News от април 2025 г., когато президентът беше попитан дали препоръчва на американците да се ваксинират срещу морбили.

„Губернаторите вземат решенията“, каза Тръмп. На настояване за втори път, той отговори: „Дали го препоръчвам? Да, препоръчвам го. Препоръчвам го. Дали го правя задължително? Не“.

„Съжалявам и късмет“

През януари 2026 г. щатският епидемиолог на Юта д-р Лейша Нолън е работила по план за подкрепления. Морбили се е разпространявало в продължение на месеци сред членовете на Фундаменталистичната църква на Исус Христос на светиите от последните дни – маргинална религиозна общност близо до границата с Аризона с дълбоко недоверие към правителството, включително към здравните програми. Сега заплахата се разпространяваше в целия щат.

Борбата с огнищата беше станала по-трудна при Кенеди. Имунизационният обхват сред малките деца в Юта за седем препоръчителни ваксини е намалял с 2,4 процентни пункта през 2025 г. до 69,6%, което е най-големият годишен спад, регистриран от 2019 г. насам, установи анализът на „Ройтерс“. Това бележи значително ускорение спрямо 2024 г., когато имунизационният обхват спадна с 0,8 пункта.

Шест експерти по инфекциозни болести, които прегледаха анализа на „Ройтерс“, казаха, че дори малки спадове във ваксинационните нива могат бързо да доведат до много повече зарази. „Не е нужно голямо понижение, за да се разпространи бързо“, каза д-р Као-Пинг Чуа, педиатър в Медицинския факултет на Университета на Мичиган.

Всеки неваксиниран човек, който се зарази, може да изложи на риск много други хора, които не могат да бъдат имунизирани срещу силно заразен вирус, било то защото са твърде малки или са с компрометирана имунна система.

Имунизацията с първата доза от комбинираната ваксина срещу морбили, заушка и рубеола (MMR) в Юта е намаляла с 0,7 процентни пункта през 2025 г. до 86,6%. Експертите по заболяванията качват, че за широко разпространен имунитет е необходим 95% ваксинационен обхват с две дози MMR.

Съкращенията на финансирането от администрацията на Тръмп миналата година принудиха отдела на Нолън и други здравни райони в Юта да съкратят повече от дузина медицински сестри, епидемиолози и други здравни работници на първа линия при огнища, според съобщения от местните здравни отдели.

Нолън се обърна към CDC за помощ. Щатските и федералните борци със заболяванията се срещнаха три пъти онлайн през януари, за да обсъдят как CDC може да помогне. CDC, част от здравното ведомство на Кенеди, има за задача да защитава общественото здраве и да контролира заболяванията.

Нолън и служители на CDC обмисляха възможността федерални служители да се свържат с местни лекари и медицински сестри, които се бореха с болест, която повечето никога преди не бяха виждали. Те обсъдиха възможността служители на CDC да дойдат в Юта, за да изследват как се разпространява морбилито в клиниките и евентуално в училища, затвори и приюти за бездомни. Служителите на CDC сглобяваха екип за реагиране, показват имейлите.

Нолън изпрати чернова на искане за „EpiAID за морбили в Юта 2026 г.“ до служителите на CDC, обобщаваща плановете на щата да поиска спешна федерална помощ, известна като Epi-Aid. Програмата е предназначена за разследване и помощ при спешни проблеми на общественото здраве.

Но щатът никога не подаде официално искане за помощ. Грубър, който надзирава Нолън, каза пред „Ройтерс“, че щатът е работил тясно с CDC, но е решил, че няма нужда от Epi-Aid. Грубър и Нолън не отговориха на въпросите за това кой в администрацията е взел това решение и защо.

От министерството на здравеопазването заявиха в изявление, че федерална помощ е била достъпна за Юта, ако щатът я поиска.

До края на януари имейлите на Нолън вече не споменаваха спешна федерална помощ. Тя все пак поиска от CDC да позволи на щата да задържи единствения постоянен федерален служител, работещ в Юта по време на спирането на работата на правителството на САЩ (shutdown). Тя отбеляза в този имейл, че Юта се бори с най-тежката си криза с морбили от три десетилетия насам.

Служител на CDC одобри искането и прояви съпричастност към тежкото ѝ положение: „Съжалявам и късмет с огнището на морбили“, каза той.

В месеците, които последваха, още стотици хора в Юта се разболяха от морбили, а десетки бяха хоспитализирани. Почти 65% от 725-те случая в щата са били сред неваксинирани деца, според щатския здравен департамент.

Директорът на CDC д-р Ерика Шварц защити реакцията на агенцията спрямо заболяването в интервю. Тя каза, че CDC има 250 души, работещи за овладяване на заразите, и е предоставила Epi-Aid и друга помощ в мащаб цялата страна, без да коментира отделни щати. Шварц каза, че повечето огнища в САЩ са засегнали „близки общности“, които от десетилетия отхвърлят ваксините. Щатските и местните служители, каза тя, са в най-добра позиция да насърчават ваксинацията. „CDC може да каже това. Но те трябва да го чуят от своите доверени лидери в общността – щатите, местните здравни отдели“, каза тя.

Въпреки че огнищата в щати като Тексас, Тексас и Пенсилвания са възникнали сред религиозни общности, включително менонити и амиши, те са се разпространили и сред други неваксинирани популации.



Обръщане на подхода спрямо морбили в САЩ

Здравният секретар от първия мандат на Тръмп, Алекс Азар, не пестеше думи по време на последното голямо огнище на морбили в страната от 2018 до 2019 г., което удари най-тежко щата Ню Йорк. Той подкрепи местните служители, които наложиха задължителни заповеди за ваксинация в някои квартали.

„Морбили не е безобидно детско заболяване, а силно заразно, потенциално животозастрашаващо заболяване. Всички американци биха били в по-голя,ма безопасност и по-здрави, ако получим ваксини срещу морбили“, каза тогава Азар.

Кенеди, избран от Тръмп да „беснее по здравеопазването“, пое в обратната посока. Той обвинява ваксините, без доказателства, за нарастващите нива на аутизъм, имунни разстройства и други здравни проблеми. Тръмп подкрепи търсенето от страна на Кенеди на връзка между ваксините и аутизма и усилията му да намали броя на ваксините, препоръчвани за деца.

Говорителят на министерството на здравеопазването Хилиард заяви, че Кенеди и неговите назначения са разпоредили на федералните експерти по заболяванията да работят с щатите и „последователно“ препоръчват ваксинацията като най-ефективния начин за предотвратяване на морбили. Здравното ведомство не посочи защо тези усилия не успяват да овладеят нивата на заразяване в САЩ, които са се увеличили повече от два пъти досега през 2026 г. в сравнение с първата година на Кенеди на поста.

Кенеди от време на време заявява, че имунизацията с MMR е най-добрият начин за предотвратяване на разпространението на морбили, както в публикация в социалните мрежи през април 2025 г. след смъртта на 8-годишно момиче от морбили в Тексас.

Но други изявления и действия на Кенеди подкопават това послание. Той твърди без доказателства, че ваксината срещу морбили причинява тежки увреждания и смърт всеки път. Миналата година той се опита да премахне федералната препоръка за инжекцията с MMR на фона на огнището. През август Тръмп и Кенеди представиха изпълнителна заповед, разпореждаща неговото министерство да работи с фармацевтичните компании за разделяне на инжекцията с MMR на три отделни ваксини.

Остава неясно дали администрацията може да наложи изпълнението на директивата. Фармацевтичните компании качват, че задачата вероятно ще отнеме години и ще преобърне сегашния график за детска имунизация.

Кенеди твърди, че медицинският напредък е намалил заболявания като морбили до малко повече от неприятност и че американците биха спечелили повече от директното излагане на вируса, отколкото от ваксината.

„Преди, когато аз и ти бяхме деца, всички хващаха морбили и морбили ти даваше доживотна защита срещу инфекция с морбили. Ваксината не прави това. Ваксината е ефективна за някои хора за цял живот, но за много хора тя отслабва“, каза Кенеди пред Fox News през март 2025 г. по време на огнището в Тексас.

Експертите по заболяванията казват, че повечето хора, имунизирани в детството, остават защитени срещу морбили в силно ваксинирани общности. Не си струва риска, казват те, да се отказва имунизацията срещу вирус, който убива до 95 000 души годишно по света, предимно малки деца, и причинява усложнения, включително слепота и глухота.

Директорът на здравеопазването в окръг Солт Лейк Дороти Адамс, 40-годишен ветеран от отдела, каза, че действията на Кенеди относно детската имунизация „са вредни и това се отразява надолу“.

„Хората чуват информация на най-високите нива на управление, която кара хората да поставят под съмнение това, което им е било казано от служителите на общественото здравеопазване или техните доставчици. Не би трябвало да виждаме нито един случай на морбили“, каза Адамс пред „Ройтерс“.

Спадащи ваксинационни нива

„Ройтерс“ изследва данни за ваксинацията от 13 щатa и Ню Йорк, които или публикуваха информация, или отговориха на анкета на агенцията, изпратена в цялата страна. Тя отразява нивата на завършеност за седем препоръчителни имунизации, включително първата доза MMR, в предучилищните години на децата.

Средно в тези юрисдикции имунизационните нива сред малките деца са спаднали с 1,1 процентни пункта през 2025 г., което е най-резкият им спад от поне шест години насам. Спадът е два пъти по-стръмен от този, наблюдаван през 2020 г. по време на пандемията.

Най-големите спадове са настъпили в Колорадо, с 3,6 процентни пункта спад до 71,4%, и Ню Йорк, където ваксинацията на малките деца е спаднала с 3 процентни пункта до 61%.

Юрисдикциите, в които „Ройтерс“ успя да получи данни, са дом на около 74 милиона души. Те включват ръководени от демократи щати като Вашингтон и Колорадо; ръководени от републиканци щати като Юта, Северна Дакота и Арканзас; и изборни бастиони като Мичиган и Джорджия. Само два от щатите – Арканзас и Ню Мексико – отбелязаха ръст във ваксинационните нива, докато Минесота остана стабилна, а останалите отчетоха спадове.

Пет от седемте юрисдикции, които предоставиха на агенцията данни за ваксинацията за 2026 г., са видели по-нататъшен спад тази година. В Мичиган процентът е паднал от 66,5% през януари до 64,5% до юни. „В момента виждаме атмосфера на объркване, на недоверие, на неточна информация, която идва от Вашингтон, и тя просто не помага“, каза д-р Алистър Мартин, здравен комисар на Ню Йорк.

Тъй като морбили нарастваше миналата година, администрацията на Тръмп съкрати 11 милиарда долара от щатски и местни безвъзмездни средства за обществено здраве. Административните служители заявиха, че финансирането, първоначално предназначено за борба с COVID, сега не е необходимо. Но местните правителства бяха използвали парите за справяне с нарастващите нужди на общественото здравеопазване, включително по-широк отговор на инфекциозни болести, лабораторни изследвания, безплатни ваксини, и допълнителни здравни работници в общността.

Тридесет и един от 44 местни здравни отдела, отговорили на въпросник на „Ройтерс“, заявиха, че са видели съкращения на федералното финансиране в общ размер на 67 милиона долара от януари 2025 г. насам. Много от тях казаха, че са били принудени да намалят ваксинационните програми, да съкратят персонал или да замразят наемането на нови служители.

Катрин Уелс, здравен директор в Лабок, Тексас, говори за огнището на морбили там. Тя каза, че хората, които избират да не ваксинират децата си, трябва да разберат последствията: Повече хора ще се разболеят – и програмите за обществено здравеопазване ще се нуждаят от повече пари, за да спрат разпространението на болестта. „Няма как да стане по двата начина“, каза тя, визирайки съкращенията на разходите.

Съвсем наскоро, през август и септември, CDC освободи 100 милиона долара за подкрепа на националния отговор срещу морбили. От министерството на здравеопазването не обясниха защо агенцията е изчакала повече от година, за да го направи.

Спорове за смъртните случаи

Кенеди твърди, че тежките усложнения от морбили са рядкост и оспорва щатските доклади за смъртни случаи, приписани на вируса.

Здравните служители на Тексас обявиха през февруари 2025 г., че неваксинирано дете е починало от морбили, което е първият детски смъртен случай от морбили в САЩ от 2003 г. насам. Няколко федерални здравни служители призоваха Кенеди да признае публично смъртта и да изрази съболезнования, според двама души, участвали в обсъждането.

Служителите умоляваха най-близкия помощник на Кенеди, Стефани Спиър, да убеди секретаря да одобрява изявление. Спиър им казала, че тя и Кенеди все още не знаят дали детето наистина е починало от морбили, каза един от хората. От министерството на здравеопазването не коментираха разговора.

По време на телевизионно заседание на кабинета на Тръмп същия ден Кенеди отхвърли огнището в Тексас като „необичайно“, което предизвика критики от медицински експерти. По-късно той публикува в X, че „сърцето му е със засегнатите семейства“, но не спомена смъртта и не препоръча ваксинация.

Когато Тексас съобщи за втори смъртен случай от морбили през април 2025 г., Кенеди пряко оспори обстоятелствата. Той се обади на Бен Едуардс, лекар, когото познаваше в Западен Тексас, епицентърът на огнището, който предписваше недоказани лечения на пациенти с морбили. Едуардс казва, че терапиите, които препоръчва, могат да спасят живот.

Едуардс каза на Кенеди, че вярва, че момичето е починало поради неправилно лечение на бактериална пневмония, каза лекарят в отговор на въпроси на „Ройтерс“. По-късно Кенеди каза пред Конгреса, че семейството на момичето смята, че тя не е починала от морбили, а от неадекватни медицински грижи, без да дава подробности.

През август Кенеди отиде още по-далеч, когато здравните служители в Пенсилвания обявиха първите два смъртни случая, свързани с морбили, в окръг Ланкастър, дом на голяма общност от амиши, които често се ваксинират с по-ниски нива. В публикация в социалните мрежи Кенеди обвини служителите на губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро, демократ, в съчиняване на смъртните случаи за политическа изгода, след като местен коронер постави под съмнение обстоятелствата в единия от случаите.

Кенеди поиска директорът на CDC Шварц да не брои нито един от смъртните случаи в националния списък на агенцията до преглед от федерални служители,. CDC заяви, че преоценява начина, по който се броят смъртните случаи от морбили, без да обяснява защо. Оттогава CDC е регистрирал шест от 10 смъртни случая, съобщени от щатите през 2026 г.

Юта засега е избегнала смъртни случаи от морбили. Експертите по заболяванията казват, че някои животозастрашаващи усложнения се появяват месеци или години след инфекцията, от бактериална пневмония до подостра склерозираща панхицефалит (SSPE), която причинява фатално влошаване на нервната система.

По-често вирусът причинява екстремна чувствителност към светлина и бързи пикове на температурата, които могат да продължат цяла седмица. Дори в най-добрия сценарий, „обикновен или неусложнен случай на морбили е мъчителен“. Чувал съм пациенти и родители да ми казват: „Никой не ми каза, че морбили ще бъде толкова лошо“, каза д-р Андрю Павия от Университета на Юта, който е лекувал тежки инфекции при деца и бременни жени.

Завръщане на морбили

В средата на февруари момчешкият отбор по борба на гимназията Uintah се завърна победоносно в малкия си роден град Вернал в североизточна Юта. Тийнейджърите спечелиха шестото си поредно щатско първенство в претъпкана колежанска арена на три часа път. Те също така донесоха вкъщи морбили.„Просто се взриви оттам нататък“, каза Синди Матинсън, единственият разследващ инфекциозни болести за местния здравен отдел TriCounty Health Department.

Тя работи денонощно, интервюирайки семействата на заразените ученици и издирвайки хора, които те биха могли да изложат на риск, за да ги помоли да се карантинират. Но Матинсън беше претоварена, тъй като пет потвърдени случая бързо се превърнаха в десетки. „Това е много подобно на борбата с горски пожар. Колко ресурси ще вложиш в него, когато ветровете започнат да духат?“, каза Кърк Бендж, директор на местния здравен отдел и шеф на Матинсън.

И двамата казаха, че биха приветствали помощта на CDC.

Сред учениците във Вернал, които се разболяха, беше юноша в гимназията, звезден атлет с трима по-малки братя и сестри. Той беше получил една ваксина срещу морбили като малко дете, но отказа втората доза, необходима за осигуряване на пълна защита, защото се страхуваше от игли, каза баща му Даниел. Даниел поиска да запази фамилното име на семейството в тайна, за да защити тяхната поверителност.

Тийнейджърът започна да кашля, след това разви треска и обрив по цялото тяло, сигурни признаци на морбили. Една вечер, около седем дни след като за първи път се разболя, температурата му скочи опасно високо. Той стенеше и бълнуваше.

„Това е изпитание за всеки родител. Да го карам ли в спешното отделение? Какво да правим?“, каза Даниел. Температурата се подобри в рамките на няколко часа. Но до края на инфекцията синът им беше отслабнал с около 9 кг. Той беше пропуснал три седмици часове и беше завършил учебната година онлайн.

През март разпространението на морбили предизвика паника в педиатрична клиника в Солт Лейк Сити. Заразено дете беше дошло в клиниката, излагайки на риск десетки бебета, твърде малки за ваксинация. 4-месечната дъщеря на Джанеса и Райън Брънт беше едно от тях. Двойката беше ужасена, когато медицинска сестра от клиниката се обади, за да ги предупреди за излагането на морбили.

Майката на пет деца влезе в уебсайта на щатския здравен департамент, за да види дали са регистрирани други излагания на потвърден случай на морбили наблизо. Списъкът включваше тяхната местна бензиностанция и квартален магазин за хранителни стоки. Ден по-късно педиатричната клиника даде на бебето им инжекции с имуноглобулин, антитяло лечение, което може да намали рисковете от сериозно заболяване при тези, които не могат да бъдат ваксинирани.

Джанеса, медицинска сестра с регистрация, харесваше някои аспекти от програмата на Кенеди „Направи Америка отново здрава“ (MAHA), като например неговия натиск за премахване на изкуствените оцветители от храни. Но тя каза, че не може да подкрепи послания, които обезсърчават спасяващите живот ваксини.

„Всеки има своите свободи. Но когато не мислиш за другите – тогава тези защити се рушат“, каза тя.