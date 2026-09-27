Свят

Михайло Федоров създава "Армия от роботи"

Бившият министър на отбраната Михайло Фьодоров представи инициативата на конференцията IT Arena във Лвов

27 септември 2026, 14:21
Михайло Федоров
Михайло Федоров   
Източник: БТА
  • Бившият украински министър на отбраната Михайло Фьодоров обяви „Армия от роботи“ - екосистема за инвестиции, разработка, тестване и бързо внедряване на роботизирани военни технологии.
  • Инициативата предвижда роботи да поемат най-опасните задачи - разузнаване, доставка на боеприпаси, евакуация на ранени, миниране и разминиране, защита и атаки; специален акцент е поставен върху хуманоидни роботи за заместване на пехотинци.
  • Фьодоров поставя цели за първи боен резултат с хуманоиден робот в рамките на 6 месеца и роботизиран щурм без пехота до 12 месеца, но повечето показани хуманоидни, кучеподобни и други роботи все още не се използват в бойни действия в Украйна.

Бившият министър на отбраната Михайло Фьодоров обяви старта на нова инициатива в областта на отбранителните технологии, наречена „Армия от роботи“, която ще има за цел да замени хората на бойното поле, пише The Kyiv Independent.

Обявяването на инициативата беше направено едновременно в социалните мрежи и по време на презентация на тазгодишната конференция IT Arena във Лвов на 26 септември. Това е поредната стъпка на Фьодоров в сферата на отбранителните технологии, след като през юли беше спорно освободен от поста от президента Володимир Зеленски.

По думите на Фьодоров инициативата е моделирана по успеха на неговия проект „Армия от дронове“, стартирал през 2022 г., докато той беше министър на цифровата трансформация. „Армия от роботи“ няма да бъде една компания, а „екосистема“.

„Ще инвестираме в компании в областта на отбранителните технологии, ще стартираме собствени технологични проекти, ще изграждаме капацитет за научноизследователска и развойна дейност, ще тестваме решения заедно с военните и ще разширяваме възможно най-бързо онези от тях, които действително работят на бойното поле“, заяви министърът.

След освобождаването му от поста министър на отбраната Фьодоров първоначално не даде яснота каква ще бъде следващата му стъпка. Междувременно хиляди украинци протестираха в цялата страна в продължение на седмици с призив той да бъде върнат на поста си.

Украйна показа войската си от кучета роботи (ВИДЕО)

След като в средата на август отправи сериозно предизвикателство към политическия ред в Украйна по време на войната, призовавайки за провеждането на избори, Фьодоров насочи вниманието си към отбранителните технологии.

По време на широко отразено посещение в Съединените щати в края на август, където се срещна с поддръжници, дарители и представители на технологичния сектор, Фьодоров обяви създаването на фонд, който да подпомага иновациите и увеличаването на производството, за да бъдат посрещнати най-важните нужди на Украйна в областта на отбраната.

Само няколко дни по-късно бившият министър заяви, че ще създаде собствена компания за отбранителни технологии. Сред първите инвеститори в нея ще бъде Алекс Карп, главен изпълнителен директор на спорната технологична компания „Палантир“, чиито продукти се използват в украинските военни усилия.

При обявяването на „Армия от роботи“ Фьодоров не уточни коя организация стои зад инициативата.

„Дори извън правителството, сега от частния сектор, ние продължаваме да работим по нашата визия за технологична война. И по основната ни мисия: да създаваме технологии, които помагат на Украйна да спечели и да спасяват живота на нашите военнослужещи“, каза Фьодоров.

Запитан от „Киев Индипендънт“ да даде повече подробности, пресслужбата на Фьодоров не е отговорила до момента на публикуването.

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Фьодоров също така призова квалифицирани инженери по роботика да се присъединят към екипа на „Армия от роботи“.

Визията на Фьодоров за инициативата поставя особен акцент върху развитието на хуманоидни роботи, които да заменят пехотинците в окопите.

Според украински медии, присъствали на презентацията му на IT Arena, Фьодоров е заявил, че инициативата си поставя за цел в рамките на шест месеца да бъде убит първият вражески войник от хуманоиден робот, а в рамките на 12 месеца да бъде осъществен първият успешен щурм на вражеска позиция без участие на пехота.

Дори при известните случаи на атаки, извършени изцяло с безпилотни наземни машини (UGV), описвани от някои от най-добрите украински военни подразделения, теренът все още не се счита за превзет, докато това не бъде потвърдено от присъствието на човешки военнослужещи на място.

В социалните мрежи обявяването на инициативата беше придружено от видеоклип, генериран с изкуствен интелект, в който фантастично проектирани роботи с различни форми и размери водят сражения в окопи и по полета. Видеото показва войници с украински униформи и отличителни знаци, но гласът зад кадър на английски не споменава Украйна.

„Роботите пресрещат противника, защитават се от атаки, унищожават цели, първи се придвижват към вражеските позиции“, се казва в гласа зад кадър. „Хората управляват системите от безопасно разстояние и влизат в прочистената позиция едва когато е безопасно. Да, това звучи като войната на бъдещето, но ние вече сме там“, се казва още зад кадър.

В изоставени складове и мазета изработват армия от роботи за войната в Украйна

Безпилотните наземни машини (UGV), известни в Украйна като „наземни роботизирани комплекси“, играят все по-важна роля на бойното поле и за двете страни, особено при логистични задачи. Причината е, че масовото използване на вражески дронове с изглед от първо лице (FPV) превръща снабдяването или евакуацията на ранени с превозни средства в близост до фронтовата линия в почти самоубийствена задача.

Макар да са безпилотни, тези машини почти никога не са автономни роботи в истинския смисъл на думата. Вместо това те се управляват директно от хора, обикновено чрез интернет връзка Starlink.

По-способните подразделения понякога използват UGV за директен огън по противника или за щурм на наземни позиции. Практическият опит с „роботи, които се сражават вместо хора“ на украинския фронт обаче все още е в начален етап и е възпрепятстван от редица усложняващи фактори.

Наземните дронове, както и всяка друга бойна машина, разполагат с ограничени запаси от енергия и боеприпаси и трябва да бъдат обслужвани, презареждани и снабдявани с боеприпаси от хора на терен.

Въпреки че са по-малки и по-трудно забележими от по-големите пилотирани машини, UGV също търпят значителни загуби от вражески дронове, когато действат в близост до фронтовата линия.

Повечето от роботизираните конструкции, показани във видеото на Фьодоров, включително хуманоидни, сферични, както и роботи, наподобяващи кучета и паяци, в момента не се използват в бойни действия в Украйна.

Източник: The Kyiv Independent    
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