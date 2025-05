П ремиерът на Обединеното кралство Кийр Стармър подписа споразумение, което предвижда предаване на островите Чагос на Мавриций и повторно отдаване под наем на ключова военна база срещу £101 милиона годишно, предаде ВВС. Този договор, според думите на премиера, е единственият начин за запазване на дългосрочното бъдеще на базата и укрепване на националната сигурност на Великобритания.

Съгласно условията на споразумението, Мавриций ще получи суверенитет върху островите, но ще позволи на Съединените щати и Великобритания да продължат управлението на военна база на остров Диего Гарсия за начален период от 99 години.

Консервативната партия и опозиционни политици остро критикуват сделката, наричайки я "акт на национално самонараняване" и твърдейки, че тя поставя Обединеното кралство в по-уязвима позиция по отношение на Китай заради връзките му с Мавриций.

Сделката беше подписана след успешно преодоляване на съдебен спор, който бе повдигнат от двама жители на Чагос. Обединеното кралство закупи островите за £3 милиона през 1968 г., но Мавриций оспорва легитимността на това споразумение, твърдейки, че е бил принуден да се откаже от островите в замяна на независимост.

След основаването на военната база Британското правителство извърши принудително изселване на множество жители на Чагос, много от които се установиха в Мавриций и Сейшелските острови, а някои приеха покани да се заселят в Англия.

Правителството на Обединеното кралство съобщи, че ще плаща на Мавриций средно £101 милиона годишно за следващите 99 години, което Сър Кийропредели като "нетна цена" от £3.4 милиарда след корекции за инфлация. Премиерът подчерта, че Обединеното кралство трябва да "действа сега" или да се изправи пред правни действия от страна на Мавриций, които могат да застрашат съществуването на базата на Диего Гарсия.

Говорейки от военния щаб на Нортууд в Обединеното кралство, Сър Кийрзаяви, че сделката е била приветствана от президента Тръмп и други съюзници поради стратегическото значение на военната база. Той добави, че ако сделката не бъде сключена, правната ситуация ще позволи на Китай или друга страна да изгради собствени бази на близките острови или да проведе съвместни военни учения.

Споразумението включва буферна зона от 38 км около Диего Гарсия, където не може да се строи нищо без съгласието на Обединеното кралство. Чужди военни и цивилни сили ще бъдат забранени на другите острови в архипелага, а Великобритания ще запази правото си да налага вето на достъпа до тях. Договорът предвижда и възможност за удължаване на наема с допълнителни 40 години, при взаимно съгласие.

Сделката ще влезе в сила само след одобрение от парламентите на Обединеното кралство и Мавриций. Мавриций приветства сделката като "голяма победа" за нацията и потвърди стремежа си за суверенитет над целия архипелаг. Премиерът на Мавриций, Навин Рамгулам, изрази надежда за възможността чагосите да се завърнат на родните си острови.

Въпреки положителните реакции, сделката предизвика значителни критики сред опозицията, особено относно цената и отдаването на военна база на страна, която поддържа близки отношения с Китай. Лидерът на консерваторите, Кеми Баденок, заяви, че лейбъристите разглеждат сделката като "жизненоважна военна база", а бившият министър на сигурността, Том Тугендхат, описа сделката като "огромна промяна" в ангажимента на Обединеното кралство.

