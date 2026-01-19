Свят

Заплахите на Тръмп за Гренландия тласкат Европа към "развод" с Америка

Поставянето под съмнение на НАТО кара част от европейските лидери да виждат "коалицията на желаещите" като основа за нов съюз без САЩ

19 януари 2026, 16:13
Заплахите на Тръмп за Гренландия тласкат Европа към "развод" с Америка
Източник: Х

К акто при много разпадащи се връзки, и тук историята през последната година е изпълнена със спорове, неизказани напрежения и опити всичко да изглежда нормално на публично ниво, откакто Доналд Тръмп отново влезе в Белия дом, пише Politico.

Но за много европейски правителства, включително най-старите и лоялни съюзници на Америка, заплахата на Тръмп да наложи наказателни мита на всеки, който се опита да му попречи да завземе Гренландия, е последната капка. "Разводът", смятат те, вече е неизбежен.

Насаме разтревожени европейски представители определят стремежа на Тръмп да анексира суверенната датска територия като "лудост" и "безумие", питат дали не е влязъл във "воински режим" след авантюрата си във Венецуела и настояват, че Европа трябва да отвърне с най-твърдите си мерки на това, което мнозина възприемат като ясен и непровокиран "удар" срещу съюзниците отвъд Атлантика.

"Това се възприема като една крачка твърде далеч", казва европейски дипломат, пожелал анонимност. "Европа често е критикувана, че е слаба спрямо Тръмп.

Има известна истина в това, но съществуват и червени линии."

В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

Все повече висши европейски представители смятат, че е време да се признае реалността. Америка на Тръмп вече не е надежден търговски партньор, още по-малко стабилен съюзник по сигурността, и че Европа спешно трябва да погледне към бъдещето.

"Има промяна в политиката на САЩ и в много отношения тя е трайна", казва високопоставен служител от европейско правителство. "Да се изчаква не е решение. Нужно е подредено и координирано придвижване към нова реалност."

Тази координация вече е започнала, както и големият разговор за това какво следва.

Ако не настъпи радикална промяна във Вашингтон, процесът може да доведе до дълбоко преформатиране на Запада, което да преобърне глобалния баланс на силите. Последиците варират от икономически щети в трансатлантическата търговия до рискове за сигурността, докато Европа се опитва да се защитава сама, преди да е напълно готова.

Ще има и цена за САЩ, например в способността им да проектират военна сила в Африка и Близкия изток без достъп до европейската мрежа от бази, летища и логистична подкрепа.

  • Бъдеще без САЩ

Паралелно с разговорите за ответни мерки срещу американската търговия, дипломати и правителства обсъждат как би изглеждало дългосрочно разделяне с Вашингтон.

За мнозина това е болезнена перспектива, която слага край на 80 години сътрудничество, взаимна подкрепа и печеливша търговия и нанася тежък удар върху НАТО в сегашния му вид. Много държави искат да спасят каквото могат, а италианският премиер Джорджа Мелони се опитва да възстанови отношенията.

За други обаче бъдеще без САЩ вече не изглежда немислимо.

Време е да зарежем Тръмп? В Европа тайно се обсъждат крайни варианти

Европейските държави, включително страни извън ЕС като Великобритания и Норвегия, през втория мандат на Тръмп работят във все по-ефективна група, която действа без Америка - т.нар. "коалиция на желаещите" в подкрепа на Украйна.

Съветници по националната сигурност от 35 правителства поддържат постоянен контакт, срещат се онлайн и на живо и комуникират чрез неформални канали. Те вече са свикнали да търсят многостранни решения в свят, в който Тръмп често е част от проблема.

Нивата на доверие са високи, твърдят запознати, а не става дума само за чиновници. Самите лидери работят в тесни групи.

"Това е сериозно и Европа е уплашена"

Сред тях са британският премиер Кийр Стармър, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, финландският президент Александер Стуб и италианският премиер Джорджа Мелони, които редовно си пишат, често в общ чат.

През последната година те са изградили рутина да обменят съобщения всеки път, когато Тръмп направи нещо непредсказуемо и потенциално вредно.

"Когато нещата се развиват бързо, координацията е трудна, а този чат е изключително ефективен", казва човек, запознат със схемата.

Нуждаем ли се от НАТО?

Този формат може да се превърне в зародиш на нов алианс за сигурност в епоха, когато САЩ вече не гарантират НАТО и европейската защита. Ново споразумение не би изключвало сътрудничество с Америка, но и не би го приемало за даденост.

В тези разговори участва и украинският президент Володимир Зеленски. Украйна разполага с огромна армия, развита индустрия за дронове и реален боен опит.

Ако украинската военна мощ се съчетае с тази на Франция, Германия, Полша и Великобритания, потенциалната сила на "коалицията на желаещите" би била значителна и би включвала както ядрени, така и неядрени държави.

Официално ЕС си поставя цел да може да се защитава сам до 2030 г. Европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс предложи създаване на постоянна европейска армия от 100 000 души и възраждане на идея за Европейски съвет за сигурност.

Тръмп: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир

Лидерите ще се срещнат спешно, за да обсъдят отговора на заплахите на Тръмп за Гренландия, а разговорите вероятно ще отидат далеч отвъд конкретния случай.

След разговори с Макрон, Стармър, Мерц и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа ще "стои твърдо" в защитата на Гренландия.

"Ще посрещнем тези предизвикателства към европейската солидарност със спокойствие и решимост", подчерта тя.

В настоящия момент, признават дипломати, ще е необходимо и доста творческо мислене.

Припомняме и тази галерия от нашия архив: Красотата на Гренландия

Красотата на Гренландия
6 снимки
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Източник: Politico    
Трансатлантически отношения Доналд Тръмп Гренландия Европейска отбрана Развод САЩ Европа Европейска автономия НАТО Мита и търговия Коалиция на желаещите Баланс на силите
