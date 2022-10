Убийството, след което Япония анексира Корейския полуостров

П рез 1909 г. кореецът Ан Чунгън убива Ито Хиробуми – високопоставен японски държавник, отговорен за експанзията на страната му на Корейския полуостров. Хиробуми е генерал-губернатор на Корея през първите години на японската окупация, но, когато е убит на 26 октомври 1909 г., той вече не е изпълнявал тази дължност.

Убийството му се превръща в ключово събитие за бъдещата посока на развитие в региона, тъй като смъртта му се използва като повод за ускореното анексиране на Корейския полуостров от страна на Япония.

Преди да стигнем до темата за убийството обаче по-скоро следва да разгледаме условията, при които се стига до това събитие. На първо място следва да разберем кой всъщност е убиецът Ан Чунгън и какъв е историческият контекст, в който се развиват събитията.

Исторически контекст

Чунгън е роден през 1879 г. Той расте и живее в един свят, доминиран от идеята за империализъм. По това време кралство Чосон (както е името на Корея по това време) се превръща в обект на интерес на съседните могъщи държави Русия, Китай и Япония, които започват да се борят за своето влияние на Корейския полуостров.

В крайна сметка Япония успява да спечели тази борба за надмощие, след като побеждава във войни последователно Китай и Русия. Когато през 1895 г. Япония побеждава Китай, е подписан договор, който формално урежда независимостта на корейската държава от Китай, но отваря възможности за по-нататъшното влияние на Япония на полуострова.

След тази война корейският крал Коджон се укрива в Русия със сина си, където крои планове за бъдещето на своята страна. В отчаян опит да запази независимостта на кралство Чосон през 1897 г. той го обявява за Корейска империя, а себе си – за император. Заедно с това провежда реформа, която цели да въведе нов ред в обществото.

През 1904 г. Русия и Япония влизат във военен конфликт заради желанието си за доминация на Корейския полуостров. Преди подписването на мирния договор в Портсмут между двете страни САЩ и Япония подписват споразумението „Тафт-Кацура“, с което формално на Япония се обещава да запази влиянието си на Корейския полуостров, докато САЩ запазват своето на Филипините.

След загубата на Русия през 1905 г. съдбата на Корейския полуостров остава изцяло в ръцете на японците. Корея се превръща в протекторат на Япония с генерал-губернатор Ито Хиробуми, а нито един от опитите на император Коджон да привлече вниманието на международната общественост към случващото се на Корейския полуостров не се увенчава с успех.

Японците оказват натиск върху Коджон, принуждавайки го да абдикира. Това се случва и формално той е наследен от сина си Сунджон, който управлява до 1910 г., когато Япония анексира Корейския полуостров.

За Ан Чунгън

Чунгън е роден в северната част на Корейския полуостров в семейство от високата класа. Въпреки че баща му бил учен, Чунгън не показвал особен афинитет към ученето и бил слаб ученик. Един от идолите му бил знаменитият китайски военачалник Сян Ю, който носи титлата цар-хегемон поради съпротивата си срещу династия Цин в Китай.

В тийнейджърските си години Чунгън е кръстен и става католик под влиянието на баща си, но по-късно самият той споделя, че се е чувствал дълбоко свързан с християнската вяра, макар и първоначално да е въвлечен в нея насила.

Чунгън става близък с френския мисионер, който баща му довежда в родното му място, за да разпространява християнската вяра сред местните. От него Чунгън научава много за света, както и за заплахите, които стоят пред корейската държава.

Младият кореец, който допреди не се е интересувал от политика и от образованието си, тотално променя вижданията си за света под влиянието на френския свещеник. След войната между Русия и Япония Чунгън е решен да замине в Китай, както правят много други корейци, и да работи за корейската независимост от там. Французинът обаче успява да го убеди да остане в Корея.

В Корея Чунгън се превръща в активист, взимайки участие в различни дейности за стабилизиране на страната и откъсването ѝ от зависимостите с Япония. Той участва в създаването и администрацията на вечерно училище, в което се преподава английски, както в създаването на начално училище.

Убийството на Ито Хиробуми

След абдикирането на император Коджон и все по-тежката ситуация, в която Корея навлиза, Чунгън решава да се присъедини към отряд партизани в Манджурия, където служи като офицер. Скоро обаче отрядът му е унищожен в Корея, а на връщане към Манджурия Чунгън започва да вярва, че животът му е бил пощаден от Господ, за да извърши „велики дела“.

Той приема случващото се за оркестрирано от съдбата обстоятелство. Когато разбира, че Ито Хиробуми, който макар и вече да не е генерал-губернатор на Корея (или Чосен, както тогава японците я наричат), продължава да е активен в политиката, ще прави обиколка в Манджурия, приема това за знак от съдбата.

Ан Чунгън пресреща влака на гарата в китайския град Харбин, с който пристига Хиробуми, и го прострелва фатално.

Според някои исторически архиви последните думи на Ито Хиробуми, след като бил застрелян, били: „Той е глупак“. Някои анализатори коментират тези думи с обяснението, че Хиробуми въпреки твърдите си политики като генерал-губернатор все пак не е бил от онези японски политици с най-крайни виждания за бъдещето на Корея.

Защо Ито Хиробуми?

Ито Хиробуми далеч не е бил най-жестокият японски политик в нагласите си спрямо Корея. Тогава защо Ан Чунгън решава да убие точно него? Частичен отговор можем да открием в откъс от преписа по време на петото изслушване по делото на Ан, проведено на 12 февруари 1920 г.

„В декларацията за война на японския император в началото на конфликта между Япония и Русия се казва, че Япония се бори за запазването на мира на Изток и затвърждаването на корейската независимост. Много корейци повярваха на тези думи и се надяваха да са заедно с Япония на Изток. Обаче, тъй като политиките на Ито се противопоставяха на това, се появиха Праведни армии навсякъде...Те продължиха да се борят с японците и страната е все още в хаос. Около 10 000 корейци бяха убити. Тяхното намерение беше да жертват всичко, което имат, в името на страната си. А заради Ито те бяха заклани...и той постави света в опасност със своите зли и подли дела. Немалко офицери и мъже от Праведните армии бяха убити в битка...Смятам, че, ако тази политика не се промени, то Корея няма да е безопасно място и войната между Корея и Япония ще продължи безкрайно. Ито не е герой. Той е злодей с голяма хитрост. Той твърдеше, че Корея се превръща в по-цивилизована страна (под неговото ръководство) и караше вестниците да публикуват статии, мамейки японското правителство и императора за това, че контролът му в страната расте...Що се отнася до убийството, което извърших. Ако Ито беше останал жив, мирът в Източния свят щеше да е застрашен, а отношенията между Корея и Япония щяха да са обтегнати. Така че в качеството си на офицер от Праведните армии, аз го екзекутирах. Надявам се, че отношенията между Корея и Япония ще се стоплят и мирът в Изтока ще възтържествува за пример на целия останал свят.“

След убийството

За съжаление Ан Чунгън не осъзнавал, че японският император и обществествеността всъщност подкрепяли империалистичните интереси на Япония в Корея.

Чунгън е обявен за виновен за убийството на Ито Хуробуми в японския съд и е екзекутиран на 26 март 1910 г., няколко месеца преди Япония да анексира Корея.

През май 1910 г. японският министър на отбраната Тераучи Масатаке е назначен за новия генерал-губернатор на Корея, като основна цел пред него е да анексирането на Корея. Последното се случва формално през август същата година с подписването на договор за анекс между Япония и безсилното корейско правителство. С този акт се слага началото на 35-годишната японска окупация на Корейския полуостров и на един тежък и труден период за корейците.