"Ако изчакаме още ден, може би никога няма да ги видим": Конфликтът между Израел и "Хамас"

Ш ири Бибас и децата ѝ - 4-годишният Ариел и 10-месечният Кфир - все още не са освободени от “Хамас. На семейството им е казано, че може би са предадени от “Хамас” на друга група в Газа.

“Чакането на новини е мъчително”, каза братовчедката на Шири, Ифат, цитирана от Sky News.

Нетаняху се закани да унищожи "Хамас", след като временното примирие приключи

"Какви са тези групи? Стигаме до задънена улица всеки път, когато се опитваме да разберем защо “Хамас” не ни ги връща. Другото, което ни измъчва е дали са живи, или не”, казва тя.

"Това е наистина разочароващо. Струва ми се, че е много далеч, въпреки че е наистина близо. “Хамас” управлява ивицата Газа и аз се надявам, че която и да е група, която ги държи, ще се подчини и ще ги върне обратно", коментира братовчедката на Шири.

Ако Шири Бибас и децата ѝ са били предадени на друга групировка, това ще обясни, защо не са били освободени и предадени на техните роднини.

"Мисля, че те си играят с психологическите игри", казва Ифат.

"Това е брутално. Но какво можеш да очакваш от една терористична организация, която е извършила такива ужасни неща? Удивително е, че едно бебе се е превърнало в някаква разменна монета. Държат го като заложник, за да получават повече оръжия и гориво за ракетните си установки", допълва тя.

Удължаването на примирието трябваше да приключи късно вечерта в сряда, но бе удължено с още един ден. Зад кулисите се водят интензивни разговори за по-нататъшното му удължаване, а публичните изявления на двете страни показват, че това е възможно, съобщава Sky News.

"If we wait another day, maybe we will lose him.”



The cousin of Shiri Bibas, the Israeli mother held hostage with her children, Ariel (4) & Kfir (10 months), talks to @AliBunkallSKY after being told they may have been passed onto another group in Gaza.👇https://t.co/sBbuEZmBjP