"Той ме хвана за яката и ме повали на пода": Принц Хари обвини Уилям в насилие

Б ританският принц Хари разказва в новата си книга как е бил физически "нападнат" от по-големия си брат принц Уилям по време на спор през 2019 г., съобщи "Гардиън".

Prince Harry accuses brother William of physical attack: report. Harry writes in his new memoir "Spare" that during an argument in his London home, William called Meghan Markle "difficult" and "rude" before tackling him to the ground, the Guardian says. #PrinceHarry pic.twitter.com/tHSJ9RWxSJ

Според вестника разказът за инцидента се появява в новата мемоарна книга на Хари "Spare", която се очаква да излезе по-късно този месец на фона на продължаващия спор в британското кралско семейство.

38-годишният Хари пише, че по време на спор в кухнята на лондонския му дом Уилям нарекъл съпругата му Меган Маркъл "труден характер", "груба" и "избухлива", преди да го повали на земята, докато двамата продължавали да спорят.

"Той ме хвана за яката и ме повали на пода. Приземих се върху купата на кучето, която се счупи под гърба ми, а парчетата се врязаха в мен", цитира "Гардиън" книгата на Хари. Падането оставило драскотини и синини по гърба на малкия му брат.

След това Хари казал на по-големия си брат да си тръгне. Според вестника Уилям погледнал "със съжаление и се извинил", спомня си Хари.

Вестникът цитира размяната на реплики между двамата принцове от книгата: Уилям "се обърна и извика: "Не е нужно да казваш на Мег за това".

"Искаш да кажеш, че си ме нападнал?"

"Не съм те нападнал, Харолд", отвърнал Уилям, като използвал прякор за Хари.

