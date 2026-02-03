"Царицата на мъченията" - мъж и жена, изтезавали животни за видеа

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

П ри акция на ГДБОП в свищовското село Царевец са задържани мъж и жена, изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеата.

Издевателствата върху животните се случвали в сайвант и гараж, които били превърнати във филмово студио, потвърдиха пред NOVA източници, пожелали анонимност. Апартамент в Свищов също е бил оборудван като филмова площадка за издевателствата.

Филмирането на изтезанията се случвало в бащината къща на 53-годишния Детелин Аврамов. Не е ясно колко дълго е продължило това. При операцията на ГДБОП и международни служби в имота днес са намерени кожени костюми и уреди за мъчения на животни. Аврамов и 53-годишната Анита Вачкова, за които има подозрения, че заедно са вършили издевателствата, са задържани.

Задържаната била известна като „Царицата на мъченията” не само в България, но и в международен мащаб. Един клип с насилие се продавал за 4-5 хиляди евро в тъмната мрежа и в различни канали в Телеграм.

Майката на Аврамов коментира: „Тази сутрин тук дойде полиция. Не допускам, че синът ми може да върши такива неща”.

Образувано е досъдебно производство, потвърдиха от Прокуратурата. Предстои утре да бъдат повдигнати обвиненията и наложени мерки за неотклонение – задържане за до 72 часа.