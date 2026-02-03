България

"Царицата на мъченията" - мъж и жена, изтезавали животни за видеа

В имота днес са намерени кожени костюми и уреди за мъчения на животни

3 февруари 2026, 17:36
Има данни за секта и деца по случая с хижа

Има данни за секта и деца по случая с хижа "Петрохан"
НСИ отчете значителен ръст на редица услуги през януари

НСИ отчете значителен ръст на редица услуги през януари
ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря
Внимание, измама! Фалшиви обаждания от името на Revolut

Внимание, измама! Фалшиви обаждания от името на Revolut
България в досиетата

България в досиетата "Епстийн": Модните агенции в София и мистериозната „принцеса“
Тримата убити край

Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?
В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?
Сняг повали дървета в Пловдив, 11 коли пострадаха

Сняг повали дървета в Пловдив, 11 коли пострадаха

П ри акция на ГДБОП в свищовското село Царевец са задържани мъж и жена, изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеата.

Издевателствата върху животните се случвали в сайвант и гараж, които били превърнати във филмово студио, потвърдиха пред NOVA източници, пожелали анонимност. Апартамент в Свищов също е бил оборудван като филмова площадка за издевателствата.

Задържаха мъж и жена, снимали и продавали видеа с насилие върху животни

Филмирането на изтезанията се случвало в бащината къща на 53-годишния Детелин Аврамов. Не е ясно колко дълго е продължило това. При операцията на ГДБОП и международни служби в имота днес са намерени кожени костюми и уреди за мъчения на животни. Аврамов и 53-годишната Анита Вачкова, за които има подозрения, че заедно са вършили издевателствата, са задържани.

Задържаната била известна като „Царицата на мъченията” не само в България, но и в международен мащаб. Един клип с насилие се продавал за 4-5 хиляди евро в тъмната мрежа и в различни канали в Телеграм.

Майката на Аврамов коментира: „Тази сутрин тук дойде полиция. Не допускам, че синът ми може да върши такива неща”.

Как са действали Габриела и Красимир, обвинени в насилие над животни

Образувано е досъдебно производство, потвърдиха от Прокуратурата. Предстои утре да бъдат повдигнати обвиненията и наложени мерки за неотклонение – задържане за до 72 часа.

Източник: NOVA    
ГДБОП акция насилие над животни
Последвайте ни
Има данни за секта и деца по случая с хижа

Има данни за секта и деца по случая с хижа "Петрохан"

Украйна, ЕС и САЩ с план за мир и война в Русия

Украйна, ЕС и САЩ с план за мир и война в Русия

Осъдиха прокурорския син Васил Михайлов за заплаха за убийство

Осъдиха прокурорския син Васил Михайлов за заплаха за убийство

Ужас, десет мъже насилвали и дрогирали момче на 5 години във Франция

Ужас, десет мъже насилвали и дрогирали момче на 5 години във Франция

Повече хора избират ранното пенсиониране

Повече хора избират ранното пенсиониране

pariteni.bg
Изпускателната система на новия V12 на De Tomaso е истинска лудост

Изпускателната система на новия V12 на De Tomaso е истинска лудост

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Синът на принцесата на Норвегия отрече изнасилване на 4 жени

Синът на принцесата на Норвегия отрече изнасилване на 4 жени

Свят Преди 1 час

Процесът предизвика сериозно напрежение в норвежкото кралско семейство

Репресиите в Иран ескалират, десетки хиляди задържани

Репресиите в Иран ескалират, десетки хиляди задържани

Свят Преди 1 час

Иранските власти признават за смъртта на хиляди хора

Най-страшната руска атака от началото на годината

Най-страшната руска атака от началото на годината

Свят Преди 4 часа

ДТЕК уточни, че са били поразени електроцентрали и топлоелектрически мощности

От Никол Шерцингер до Ким Кардашиян: Невероятният любовен живот на Луис Хамилтън

От Никол Шерцингер до Ким Кардашиян: Невероятният любовен живот на Луис Хамилтън

Любопитно Преди 4 часа

Вижте любовната история на Хамилтън, включваща певици, супермодели и световноизвестни знаменитости

,

Колкото 6000 стадиона: Етиопия строи мегалетище

Любопитно Преди 4 часа

Етиопия започна реализирането на нов мащабен инфраструктурен проект

Какво видя жена, след като "умря" за една минута

Какво видя жена, след като "умря" за една минута

Свят Преди 4 часа

Майка, чието сърце спряло за минута след като е родила, твърди, че душата ѝ се вдигнала над тялото и е отлетяла към рая – преди да бъде „ритната обратно“ на земята

ПП-ДБ искат избори на 19 април

ПП-ДБ искат избори на 19 април

България Преди 4 часа

Асен Василев: Изборът е изцяло на президента

Принц Едуард

Принц Едуард наруши кралската тишина за скандала „Епстийн“

Любопитно Преди 4 часа

Херцогът на Единбург заяви, че е „наистина важно винаги да помним жертвите и кои са жертвите във всичко това? Много жертви има в това“

Апелативният съд отказа да върне Беляшки в Агенция „Митници“

Апелативният съд отказа да върне Беляшки в Агенция „Митници“

България Преди 4 часа

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба

Въздушна тревога в Киев, докато шефа на НАТО е там

Въздушна тревога в Киев, докато шефа на НАТО е там

Свят Преди 4 часа

Заплаха от балистична ракета

,

За по-добро здраве, енергия и дълголетие: 7 храни, които не бива да подценявате

Любопитно Преди 4 часа

Някои често срещани съставки могат да имат силно положително въздействие върху здравето ни

Затварят детска хирургия във Варна, лекарите отишли в частна болница

Затварят детска хирургия във Варна, лекарите отишли в частна болница

България Преди 5 часа

Пренасочват спешните и планови детски операции

Загадката на Хана Ъп: Жената, която изчезна три пъти, забравяйки коя е

Загадката на Хана Ъп: Жената, която изчезна три пъти, забравяйки коя е

Свят Преди 5 часа

Ъп е преживявала множество епизоди на т.нар. дисоциативна фуга – рядко психологическо състояние, характеризиращо се с внезапна амнезия и загуба на самоличност

Марго Роби блести със 100-каратова диамантена огърлица на премиера в Париж

Марго Роби блести със 100-каратова диамантена огърлица на премиера в Париж

Любопитно Преди 5 часа

Марго Роби се появи ослепителна на премиерата на „Брулени хълмове“ в Париж, облечена в аленочервена рокля Chanel Couture и с изработено по поръчка диамантено колие на Lorraine Schwartz, оценено на над 100 карата

Снимката е илюстративна

Без упойка за поддръжници на Тръмп – скандалното решение на един медик

Свят Преди 5 часа

Медицинска сестра от Флорида се отказа от правото си да работи в щата, след като заяви, че няма да поставя упойка на хора, които подкрепят движението „Да направим Америка отново велика“

ДНК експертиза на костите, открити в къщата в Черни Вит

ДНК експертиза на костите, открити в къщата в Черни Вит

България Преди 5 часа

По информация на полицията къщата е обитавана от жена на 94 години и 78-годишен мъж

Всичко от днес

От мрежата

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

dogsandcats.bg

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Лили Иванова ще пее пред катедралата “Св. Александър Невски”

Edna.bg

Тапетите на Edna.bg за ФЕВРУАРИ 2026 носят усещане за ново начало, чиста страница и тихо вълшебство

Edna.bg

Недялков: Винаги е сладко да побеждаваш Левски, хората ще гледат още трофеи на Лудогорец

Gong.bg

Моци: Заплахите на Левски не са нормални

Gong.bg

НПО, секта, педофилия: Какво стои зад случая „Петрохан”

Nova.bg

Консултации при президента: ГЕРБ-СДС с изненадващо предложение, ПП-ДБ иска служебният кабинет да направи ревизия

Nova.bg