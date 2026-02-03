Колкото 6000 стадиона: Етиопия строи мегалетище

М егалетище на площ колкото 6000 футболни стадиона, което ще посреща до 110 милиона пътници годишно - двойно повече от това във Франкфурт: Етиопия започна реализирането на нов мащабен инфраструктурен проект, съобщи Deutsche Welle.

Това летище ще посреща до 110 милиона пътници годишно - двойно повече от франкфуртското. На него също така ще могат да бъдат паркирани 270 самолета едновременно и то на площ, голяма колкото 6000 футболни стадиона.

Етиопия изгражда най-големия аеродрум в Африка, който е разположен в Бишофту - на около 40 километра от столицата Адис Абеба. "Международното летище Бишофту ще бъде най-големият авиационен инфраструктурен проект в историята на Африка", коментира министър-председателят Абий Ахмед Али.

Амбицията е летището там да се превърне в най-важния кръстопът за въздушния транспорт в Африка.

Зелено летище?

Младата инженерка Фино Мезгебу Вубете работи по мащабния проект. Целта е той да е енергийно ефективен, обяснява тя пред АРД: "Летището ще се състои от четири крила, разположени в различни посоки. Фасадите ще са отворени, така че да позволяват естествена вентилация. Ще използваме ламели, които осигуряват сянка, за да намалим потреблението на енергия за охлаждане и да се възползваме от природните дадености."

Между отделните терминали ще бъдат разположени големи градини с различни растения, които са типични за отделните части на Етиопия. Идеята е те да създават както по-добър микроклимат, така и пасажерите да могат спокойно и с удоволствие да се разхождат в летището. Проектът включва също изграждане на хотели, ресторанти, магазини, фитнес студия и лаунджове.

Амбициозен и мащабен проект

Цената на мегалетището ще е около 11 милиарда евро. Държавната авиолиния "Етиопиън Еърлайнс" ще покрие 30% от разходите. Оттам заявиха, че към проекта има интерес както от инвеститори от Близкия изток, така и от САЩ, Китай и Европа, включително и германски компании. В момента тече процедурата по избиране на инвеститор, до 2030 година летището трябва да е факт.

За Етиопия развиването на въздушния транспорт е ключов икономически фактор, но конкретното летище е важно, за да се отговори на нуждите на разстящия брой пътници, обяснява генералният директор на "Етиопиън Еърлайнс" Месфин Тасев. "Преследваме стратегия за бърз растеж. С настоящото летище не можем да се придържаме към тази стратегия. Затова решихме да построим ново мегалетище", обяснява той пред АРД.

Това не е първият амбициозен инфраструктурен проект на Етиопия. През септември миналата година беше открита новата язовирна стена на Нил. Тя се счита за най-голямата водноелектрическа централа в Африка и играе важна роля за енергоснабдяването. С нея Адис Абеба иска да покаже, че може да реализира мащабни строителни проекти.

Багери на мястото на земеделците

Строежът на мега летището обаче има и тъмна страна - хиляди хора, които доскоро живееха на парцела, върху който се строи аеродрумът, трябваше да напуснат домовете си. Повечето от тях са земеделски производители, които са отглеждали зеленчуци и добитък там. Много от тях са получили нови къщи от авиокомпанията, но са загубили земята си. А земята играе важна роля в Африка, защото е символ на идентичност и се наследява от поколение на поколение.

На строителната площадка багери копаят, за да могат да бъдат изградени основите на пистите. Две китайски строителни фирми работят по проекта, с който Етиопия иска да създаде амбициозен хоризонт пред страната и целия африкански континент.