Изчезващите генерали на Китай оставиха армията без лидер

П рез март 2023 г. командването на китайската армия стоеше пред нацията като символ на единство зад Си Дзинпин. След почти десетилетие на власт, Си беше назначил висшето командване, което искаше: лоялни кадри, лично подбрани, за да превърнат Народноосвободителната армия (НОА) в световна сила.

Но сега тази картина е драстично променена. Изключителните чистки на Си Дзинпин през последните три години са оставили празнота на върха на втората най-мощна армия в света, предаде The New York Times.

Си е отстранил почти всеки офицер от висшето командване, с изключение на един.

Членовете на Централната военна комисия (ЦВК) са били освобождавани и разследвани.

Последен е генерал Джан Юся, неговият най-високопоставен генерал. Освен това, Си е отстранил десетки други висши военни служители за по-малко от три години – ниво на преобръщане, без аналог в съвременната китайска история. Въз основа на анализ на New York Times на китайски държавни медии и официални съобщения, почти всички от поне 30 генерали и адмирали, които ръководеха специализирани отдели и регионални командвания в началото на 2023 г., са били изгонени или са изчезнали.

Xi Jinping has, in effect, hollowed out his entire military leadership. A former CIA analyst calls his latest moves “the most stunning development in Chinese politics since the early days of Xi’s rise to power” https://t.co/aFByMRlTR2 — The Economist (@TheEconomist) January 24, 2026

Чистките, официално фокусирани върху корупцията, също са свързани с верността към Си. Единственият останал генерал в комисията е Джан Шенгмин, който е надзиравал военните чистки на Си и сега изглежда отговаря за поддържането на политическа дисциплина и лоялност. Генерал Джан е прекарал голяма част от кариерата си като офицер за борба с корупцията и инспекция по политическа дисциплина в Ракетните войски, които контролират ядрените и конвенционалните ракетни програми на Китай. Си го е повишил миналата година до заместник-председател на ЦВК.

Отстраняването на генерал Джан и на друг командир, който е бил уволнен заедно с него, генерал Лю Женли, е лишило ЦВК от лидерите, които подготвят силите за битка. Въпреки че редица по-нисши офицери също участват в практическото планиране на големи военни действия, внезапната загуба на двамата водещи „оперативни“ командири може за известно време да подкопае доверието на Си в готовността на Народноосвободителната армия.

Уволненията са засегнали дълбоко почти всички други крила на въоръжените сили, включително Ракетните войски и флота. Петте регионални командвания – които Си създаде през 2016 г. за управление на въоръжените сили – също са били опустошени, включително Източното командване, което отговаря за операциите около Тайван. В края на миналата година Си назначи нов командир на Източното командване.

China's top military generals have been nearly entirely purged:



1. CMC Vice Chairman 1: Accused of leaking nuclear secrets to US (today)



2. CMC Vice Chairman 2: Removed in Oct 2025 over corruption



3. National Minister of Defense: Removed in 2023 for corruption



4. Chief of the… pic.twitter.com/u5JPTGqRqz — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 25, 2026

В резултат на тези мащабни промени, голяма част от военното командване остава празно или е заето от новоназначени служители с кратък опит на постовете си. Според преглед на държавните медии, много от новите генерали, назначени като заместници, също са изчезнали от публичното пространство. Само седем генерали изглежда остават на активни роли, което води до значителна дупка в ръководството.

Чистките са демонстрация на изключителната власт на Си, но същевременно са създали лидерска празнота в цялата армия. Официалният вестник на китайската армия призова офицерите и войниците да подкрепят решението и да се обединят около Си, признавайки, че уволненията причиняват „краткосрочни трудности и болка“, но в крайна сметка ще се появи още по-силна китайска армия. Предстои Си да намери нов набор от доверени генерали, тъй като 72-годишният лидер се насочва към четвърти мандат като генерален секретар на Китайската комунистическа партия от 2027 г., който почти сигурно ще получи.

Another 2 Top Ranking Military leaders down.



He didn’t conquer enemies abroad.

He dismantled power from within.



Xi Jin Ping, over 160 generals and scores of communist party elites are taken out,

and no one dares to question him.



To keep the score, that is more than Sino… pic.twitter.com/sq2DV44ZFh — The Great Translation Movement 大翻译运动 (@TGTM_Official) January 24, 2026

Забележка относно данните: Анализът на The New York Times е базиран на официални съобщения за назначения и уволнения, публикувани от китайски държавни медии, както и на кадри и доклади от публични събития през последните три години, като срещи на Централния комитет на Комунистическата партия и церемонии за повишаване на генерали. Генералите се класифицират като отсъстващи от публичното пространство, ако не са се появили в държавни медии за поне две последователни официални срещи на високо ниво.