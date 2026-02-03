България

Разбиха канал за внос на фалшиви евро с високо качество

Открити са десетки банкноти с номинали от 50 и 200 евро, както и 100-доларови банкноти

3 февруари 2026, 17:04
Разбиха канал за внос на фалшиви евро с високо качество
Източник: ГДБОП

К анал за внос в страната на фалшиви евро беше разбит от ГДБОП

След проведено разследване от служители на сектор „Фалшификации“ при ГДБОП, е установен канал за внос в страната на неистински парични знаци с високо качество.

В резултат на предприетите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, предприети съвместно със служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“, на ГКПП Капитан Андреево е спрян за проверка влизащ в страната лек автомобил.

Превозното средство с българска регистрация е управлявано от 52-годишен български гражданин, у когото са открити десетки банкноти с номинали от 50 и 200 евро, както и 100-доларови банкноти.

Източник: ГДБОП

Операцията на границата е проведена на 28 януари 2026 г., под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. По случая е образувано досъдебното производство.

В качеството на обвиняем е привлечен водачът на автомобила за пренасяне на подправени парични знаци през границата. Спрямо него е била взета мярка за неотклонение „парична гаранция“, както и „забрана за напускане пределите на Република България”, освен с разрешение на Окръжна прокуратура - Хасково. Работата по случая продължава.

 

 

Източник: ГДБОП    
фалшиви евро ГДБОП ГКПП Капитан Андреево
biss.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 2 дни
Ексклузивно

Преди 2 дни
Ексклузивно

Преди 2 дни
Ексклузивно

Преди 2 дни
Последни новини

Свят Преди 37 минути

Си Дзинпин е отстранил почти всеки офицер от висшето командване от 2023 г., с изключение на един

Любопитно Преди 1 час

Вижте любовната история на Хамилтън, включваща певици, супермодели и световноизвестни знаменитости

Любопитно Преди 1 час

Херцогът на Единбург заяви, че е „наистина важно винаги да помним жертвите и кои са жертвите във всичко това? Много жертви има в това“

България Преди 1 час

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба

Свят Преди 1 час

Заплаха от балистична ракета

,

За по-добро здраве, енергия и дълголетие: 7 храни, които не бива да подценявате

Любопитно Преди 1 час

Някои често срещани съставки могат да имат силно положително въздействие върху здравето ни

България Преди 2 часа

Пренасочват спешните и планови детски операции

Свят Преди 2 часа

Ъп е преживявала множество епизоди на т.нар. дисоциативна фуга – рядко психологическо състояние, характеризиращо се с внезапна амнезия и загуба на самоличност

Любопитно Преди 2 часа

Марго Роби се появи ослепителна на премиерата на „Брулени хълмове“ в Париж, облечена в аленочервена рокля Chanel Couture и с изработено по поръчка диамантено колие на Lorraine Schwartz, оценено на над 100 карата

Снимката е илюстративна

Без упойка за поддръжници на Тръмп – скандалното решение на един медик

Свят Преди 2 часа

Медицинска сестра от Флорида се отказа от правото си да работи в щата, след като заяви, че няма да поставя упойка на хора, които подкрепят движението „Да направим Америка отново велика“

България Преди 2 часа

По информация на полицията къщата е обитавана от жена на 94 години и 78-годишен мъж

Свят Преди 3 часа

Заплахите на Доналд Тръмп да превземе Гренландия и агресивните коментари за Европа от страна на членове на неговата администрация дадоха нов импулс на призива на европейските лидери за „независимост“

,

"Умни" камери: Как Гърция иска да дисциплинира шофьорите

Свят Преди 3 часа

Гърция въвежда специални мерки, за да намали жертвите по пътя

Свят Преди 3 часа

Стерилизиран и лишен от ДНК на донора, филърът „запазва естествената 3D структура тип пчелна пита на адипоцитите, за да осигури незабавен обем на мястото на приложение

Свят Преди 3 часа

Това заяви американският посланик в Атина Кимбърли Ан Гилфойл

България Преди 3 часа

Най-сериозно увеличение е отчетено при ветеринарните услуги

