Разбиха канал за внос на фалшиви евро с високо качество

К анал за внос в страната на фалшиви евро беше разбит от ГДБОП

След проведено разследване от служители на сектор „Фалшификации“ при ГДБОП, е установен канал за внос в страната на неистински парични знаци с високо качество.

В резултат на предприетите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, предприети съвместно със служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“, на ГКПП Капитан Андреево е спрян за проверка влизащ в страната лек автомобил.

Превозното средство с българска регистрация е управлявано от 52-годишен български гражданин, у когото са открити десетки банкноти с номинали от 50 и 200 евро, както и 100-доларови банкноти.

Източник: ГДБОП

Операцията на границата е проведена на 28 януари 2026 г., под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. По случая е образувано досъдебното производство.

В качеството на обвиняем е привлечен водачът на автомобила за пренасяне на подправени парични знаци през границата. Спрямо него е била взета мярка за неотклонение „парична гаранция“, както и „забрана за напускане пределите на Република България”, освен с разрешение на Окръжна прокуратура - Хасково. Работата по случая продължава.