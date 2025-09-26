Доналд и Мелания Тръмп уловени в напрегнат разговор (СНИМКА)

П резидентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп изглеждаха дълбоко потънали в сериозен разговор, докато се връщаха от Ню Йорк във вторник вечерта. Камери на Sky News уловиха двойката в президентския хеликоптер „Марин Уан“, седнали един срещу друг, непосредствено преди кацането им на южната морава на Белия дом.

На видеозаписа се вижда как Мелания поклаща глава и сочи с ръка към Доналд, който отговаря с насочен пръст и я прекъсва.

След разговора си двамата излязоха от хеликоптера, хванати за ръце, докато президентът махаше към репортерите на Южната морава.

Инциденти в Ню Йорк преди речта на Тръмп

Посещението на президентската двойка в Ню Йорк също бе белязано от неловки моменти.

Преди обръщението си в централата на ООН Доналд и Мелания се качиха на ескалатор, който внезапно спря. Това ги принуди да продължат пеша, а някои консервативни медии веднага нарекоха случката „саботаж“. Джеси Уотърс от Fox News дори заяви, че сградата на ООН трябва да бъде съборена, защото „излага президента“.

От ООН обясниха, че инцидентът е предизвикан от видеооператор от американската делегация, който по невнимание е активирал аварийното спиране на ескалатора.

Малко след това телесуфлерът на президента също се повредил, което забавило речта му с около 15 секунди. Доналд дори се пошегувал от подиума:

„Мога само да кажа, че който и да управлява този телесуфлер, е в голяма беда.“

Остра критика към световните лидери и ООН

След техническите проблеми Тръмп шокира присъстващите с речта си. Той остро разкритикува световните лидери за миграционната им политика и настоя, че е „време да се сложи край на неуспешния експеримент с отворени граници“.

„Наистина съм добър в тези неща. Вашите страни отиват по дяволите“, заяви той, обръщайки се основно към европейските си колеги.

Президентът обвини лидерите в Европа, че пускат мигранти в държавите си „само за да изглеждат мили“.

„Искате да бъдете политически коректни, а унищожавате наследството си“, предупреди той. „Ако не спрете хора, които никога преди не сте виждали и с които нямате нищо общо, страната ви ще се провали.“

Освен това Тръмп отправи остри думи и към самата ООН, която тази година провежда 80-ата си сесия.

„Какъв е смисълът на Организацията на обединените нации? Не правите нищо, за да сложите край на войните, освен да напишете едно-две жалки писма. Празните думи не решават войните... Лош ескалатор и лош телесуфлер — това е всичко, което получих от ООН“, каза той.

Инициативата на Мелания Тръмп

Докато Доналд водеше ожесточени речи, Мелания използва посещението си в Ню Йорк, за да представи собствен проект на събитие със съпругите на световни лидери. Инициативата ѝ, озаглавена „Заедно да насърчаваме бъдещето“, цели създаването на глобална коалиция за подобряване на благосъстоянието на децата чрез образование, иновации и технологии.

Очаква се първата среща на коалицията да се състои в Белия дом в началото на 2026 г.

Съветът на Тръмп към Макрон

Разговорът в хеликоптера беше заснет четири месеца след като Доналд даде шеговит съвет на френския президент Еманюел Макрон да избягва лични моменти пред камерите.

На 25 май 47-годишният Макрон и съпругата му Бриджит създадоха вирусен момент във Виетнам, когато първата дама го бутна по лицето преди да слезат от самолета. Еманюел изглеждаше изненадан, но бързо осъзна, че е наблюдаван, и се овладя.

По-късно Макрон обясни, че двамата „просто се шегуват, както винаги“, но журналисти попитаха Тръмп какъв съвет би дал „като световен лидер на световен лидер“.

„Уверете се, че вратата остава затворена“, пошегува се Доналд, намеквайки, че личните моменти трябва да останат далеч от камерите.