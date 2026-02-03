Свят

Ужас, десет мъже насилвали и дрогирали момче на 5 години във Франция

Мъжете са изнасилвали детето със съдействието на баща му

3 февруари 2026, 17:58
Ужас, десет мъже насилвали и дрогирали момче на 5 години във Франция
Източник: iStock photos/Getty images

Д есет мъже са обвинени във Франция за изнасилването на момче на 5 годинки, предаде "Франс прес", като се позова на френската прокуратура.

Обвиняемите са на възраст между 29 и 50 години и обвиненията им са повдигнати в Лил в Северната Франция.  Мъжете са изнасилвали детето със съдействието на баща му, който също е участвал в насилието.

Разкриха имитатор на мъжа, поканил 50 души да изнасилят жена му

До обвиненията се е стигнало след разследване, започнало на 15 февруари 2025 г., в резултат на подаден сигнал за организиране на партита, при които участници използват дрога, за да увеличат изпитваната от тях сексуална наслада и същевременно, за да упойват жертвата си. Детето е било насилвано по този начин в периода ноември 2024 г. – февруари 2025 г.

Максималната присъда, която може да бъде наложена по този случай на насилниците е доживотен затвор. Измежду десетимата насилници един се е самоубил през лятото на миналата година, докато е бил в предварителния арест, каза днес прокуратурата.

Бащата на детето също е бил обвинен за кръвосмешение, което е било плод на сексуална агресия. Той е обвинен и в съучастие в изнасилвания.

Мъж е поканил 50 души да изнасилят съпругата му

Родителите на детето са били разделени към момента на извършване на престъплението и са имали споделено попечителство над детето. След разкритията  момчето е било поверено на майка му.

Случаят на напомни на аферата с французойката Жизел Пелико, която е била системно насилвана от непознати мъже в продължение на десетилетие със съдействието на съпруга ѝ. По този случай съпругът на Жизел – Доминик Пелико, беше осъден през 2024 г. на 20 години затвор.

Източник: БТА,Габриела Големанска    
Изнасилване на дете Франция Лил
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
