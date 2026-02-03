Европейският съд по правата на човека осъди Русия за Навални

В карването в затвора на критика на Кремъл Алексей Навални е нарушило човешките му права, заяви днес Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ), цитиран от ДПА. Навални почина в руски затвор преди почти две години.

Базираният в Страсбург съд, който прилага Европейската конвенция за правата на човека и не е част от ЕС, , в които той е бил държан.

Според съдиите вече покойният Навални е бил под постоянно видеонаблюдение през част от периода на задържането му. Той също така бил лишен от сън чрез проверки за сигурност на всеки час или всеки два часа и главата му била изцяло обръсната.

Европейският съд по правата на човека поиска Навални да бъде освободен, Русия отговори

„Тези аспекти на задържането му, взети заедно, отразяват модел на пренебрегване на здравето, благополучието и достойнството на ищеца и представляват нехуманно и унизително отношение“, постанови съдът.

Навални почина през 2024 г. при неизяснени обстоятелства в наказателната колония „Полярен вълк“ в Арктика.

Политикът опозиционер бе арестуван и вкаран в затвора през януари 2021 година. Преди това той се лекуваше в чужбина след почти фатална атака с отрова.

След като се върна в Русия, властите започнаха процедура за изпълнение на условна присъда срещу него, произнесена през 2014 година. Съдът в Страсбург вече постанови, че тази присъда е противозаконна в предишно свое дело.

Алексей Навални почина в затвора

Русия не се съобрази с тази присъда, както и с временната мярка, постановена от ЕСПЧ, който нареди на руското правителство незабавно да освободи Навални. Съдът също така постанови, че на опозиционера трябва да бъде изплатено обезщетение в размер 26 000 евро.

Вдовицата на Навални - Юлия Навална, продължи делото на покойния си съпруг, но е малко вероятно тя да успее да получи обезщетението, разпоредено сега от ЕСПЧ, защото Русия не признава юрисдикцията на този трибунал.