„Адска реч“: Реакциите на звездите след речта на Байдън по повод оттеглянето му

„Реших, че най-добрият път напред е да предам щафетата на новото поколение“, каза президентът Джо Байдън в сряда вечер от Овалния кабинет.

"Hell Of A Speech" Joe Biden's Remarks On Exiting POTUS Race Praised By Stephen King, Kamala Harris, Rob Reiner, Wendell Pierce & More https://t.co/8jIyqqhbpk — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 25, 2024

„Това е най-добрият начин да обединим нашата нация“, добави 81-годишният действащ президент за оттеглянето си от надпреварата през 2024 г. и бързото одобрение на вицепрезидента Камала Харис за номинацията на Демократическата партия.

Hell of a speech. — Franklin Leonard (@franklinleonard) July 25, 2024

Разбира се, реакцията на телевизионната реч на Байдън в праймтайма беше почти напълно обединена в похвали. Леонард Франклин и Стивън Кинг може би го казаха най-добре и най-откровено скоро след края на малко под 15-минутното изказване на Байдън.

Hell of a speech. — Stephen King (@StephenKing) July 25, 2024

Един от големите холивудски дарители, които призоваха Байдън да се оттегли от усилията си за преизбиране след провала на президентския дебат на 27 юни, Роб Райнър, режисьорът на „Американският президент“ , написа: "Джо Байдън ще остане един от нашите най-велики президенти. Никога не съм бил толкова горд, че съм американец."

Joe Biden will go down as one of our greatest Presidents. I’ve never more proud of being an American. — Rob Reiner (@robreiner) July 25, 2024

Мич Ландрийо, бившият кмет на Ню Орлиънс и главен съветник на Байдън и главен помощник на Барак Обама, също изрази подкрепата си.

Simply the most consequential president of our lifetimes. Thank you @JoeBiden! https://t.co/jHNGZMmWkG — Mitch Landrieu (@MitchLandrieu) July 25, 2024

Звездата от Star Trek: Picard Джери Райън също похвали речта.

Our President is such a truly good, good man.

My heart breaks for him.

Let’s win this for him. ✊🏼💙🇺🇸#Harris2024 — Jeri Ryan (@JeriLRyan) July 25, 2024

Потенциален кандидат за президент един ден и политически осиновен син на Джо Байдън, губернаторът на Калифорния Гавин Нюсън също изрази подкрепа.

Ивет Никол Браун също поздрави Байдън след речта му.

What a dear man.

What an amazing speech.



Thank you @JoeBiden. You were & ARE an amazing @Potus & a lifetime servant leader.



You have the character every President should have. You have that Jimmy Carter vibe. There’s no higher compliment I can give.



Thank you. pic.twitter.com/s8DVxtLjl1 — yvette nicole brown (@YNB) July 25, 2024

Бившият председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси каза: „Тази вечер видяхме как президентът Джо Байдън – един от най-значимите президенти на Америка – показва, че е не само от правилната страна на историята, но и от правилната страна на бъдещето.

„Америка беше благословена от мъдростта и великолепното лидерство на президента Джо Байдън, тъй като той защити нашата демокрация и поведе нашата нация с напредък, надежда и единство. Президентът Байдън наистина направи осезаема разлика в живота на американския народ.

„С любов и благодарност поздравявам президента Байдън за това, че винаги е вярвал във възможностите на Америка и е давал възможност на хората да постигнат своята реализация.“

