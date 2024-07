Байдън се оттегли от изборите: Колко често се случва кандидат за президент на САЩ да се откаже

С лед седмици на нарастващ натиск президентът на Съединените щати Джо Байдън в неделя се отказа от президентските избори през ноември.

Оттеглянето му от надпреварата отваря въпроси за това кой може да го замени в листата на демократите по-малко от четири месеца преди вота. Самият Байдън подкрепи вицепрезидента Камала Харис за номинацията на партията, но Националната конвенция на Демократическата партия, насрочена за август, е мястото, където може да бъде решен приемникът на Байдън.

Joe Biden pulls out of U.S. presidential race https://t.co/96kn96AZYi — The Globe and Mail (@globeandmail) July 21, 2024

Натискът върху президента започна да нараства от неговата партия след катастрофалното му представяне в президентския дебат на 27 юни, когато той мърмореше отговорите си и изглеждаше, че понякога губи хода на мисълта си. През последните дни поток от лидери на демократите, включително членове на Конгреса и влиятелни поддръжници на партията, го призоваха да се оттегли от надпреварата. В четвъртък пък беше обявено, че той страда от COVID-19.

И все пак Байдън разполагаше с необходимите делегати, за да осигури номинацията си на конгреса на партията през август.

И така, колко рядък е този момент в историята на САЩ? Превъртаме назад във времето, за да разгледаме предишни кандидати, които са отпаднали, или са били принудени да се откажат от президентските избори.

Избори през 1968 г.: Линдън Б. Джонсън

“Accordingly, I shall not seek, and I will not accept, the nomination of my party for another term as your president."



Lyndon B. Johnson, March 31, 1968 pic.twitter.com/4WVrzaQI2U — Mike Henderson (@mhenderson33) July 21, 2024

Преди Байдън нито един действащ президент, отговарящ на условията за още един мандат, не се е отказал от изборите за почти половин век.

През 1968 г. демократът Линдън Б. Джонсън беше действащ президент. Той е бил вицепрезидент на президента Джон Ф. Кенеди след изборите през 1960 г. и след това е поел отговорността за президент след убийството му през ноември 1963 г. След това Джонсън печели изборите през 1964 г.

В началото на 1968 г. Джонсън беше фаворит за номинацията на своята партия, но спечели с малко първичните избори в Ню Хемпшир срещу противника си сенатор Юджийн Маккарти.

Рейтингите му на одобрение падаха свободно, тъй като обществените настроения срещу войната във Виетнам нарастваха. До 10 март рейтингът му на одобрение падна до 36 процента, най-ниското ниво през неговото президентство.

Тогава, на 31 март, около седем месеца преди изборите, Джонсън обяви по националната телевизия, че няма да се кандидатира за преизбиране. По това време той беше на 60 години.

Вицепрезидентът на Джонсън Хюбърт Хъмфри в крайна сметка го замени в листата и републиканският претендент Ричард Никсън спечели изборите.

Избори през 1952 г.: Хари Труман

“It’s amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit.” Harry Truman pic.twitter.com/SUsXN8aCIR — Mack Brown (@CoachMackBrown) March 30, 2018

Подобно на Джонсън няколко години по-късно, Труман стигна до най-високия пост чрез вицепрезидентския пост. Той беше вицепрезидент на Франклин Рузвелт до смъртта на последния в началото на 1945 г., когато Труман пое управлението. Той изкара остатъка от този мандат, спечели изборите през 1948 г. и имаше право да се кандидатира за втория си пълен мандат на изборите през 1952 г.

Всъщност Труман започна първичния сезон като действащ президент, търсещ преизбиране. Но до 9 февруари 1952 г. рейтингът му на одобрение падна до 22 процента , най-ниско ниво за всички времена.

На 29 март 1952 г. Труман обявява, че няма да се кандидатира отново. Първоначално неохотно, губернаторът на Илинойс Адлай Стивънсън се кандидатира на мястото на Труман и губи от републиканеца Дуайт Айзенхауер.

Избори през 1884 г.: Честър Артър

DID YOU KNOW?



As a young lawyer traveling to “Bleeding Kansas,” Chester Arthur 🇺🇸 and his law partners once had to scramble for cover at a debate when a gunfight broke out between abolitionists and pro-slavery proponents.



NOW YOU KNOW!#POTUS 😰 pic.twitter.com/5mFzbJhUrv — Presidential Wisdom (@PrezWisdom) July 18, 2024

Артър беше вице-партньор на републиканеца Джеймс Гарфийлд, който спечели президентския пост през 1880 г. Гарфийлд беше убит през 1881 г. и Артър пое поста на негово място. Докато беше президент, Артър се разболя от бъбречно заболяване, което остана неизвестно на обществеността.

Той загуби подкрепата на най-силните си съюзници, като се противопостави на патронажната система, подписа закон, който забрани рушветите в държавните служби и направи заслугите критерии за определяне на заплатите и повишенията.

По време на конвенцията за номиниране на републиканците през юни 1884 г., когато той търси преизбиране, Артър губи номинацията си от Джеймс Блейн.

На изборите на 4 ноември демократът Гроувър Кливланд победи Блейн.

Избори през 1868 г.: Андрю Джонсън

Демократът Джонсън беше вице-партньор на Ейбрахам Линкълн в листата на партията Национален съюз през 1865 г.

Същата година Линкълн е убит и Джонсън заема неговото място.

Той беше импийчмънт през май 1868 г. и осъден от републиканския конгрес. Той беше осъден за нарушаване на Закона за заемане на длъжност, след като отстрани републиканския военен секретар Едуин Стантън.

Джонсън не успя да бъде номиниран от демократите, които номинираха Хорацио Сиймор. На изборите републиканецът Улисис Грант победи Сиймор.

Избори през 1856 г.: Франклин Пиърс

3. Franklin Pierce: A veteran of the Mexican War, Pierce was a full hearted believer in “manifest destiny,” national expansion even at the cost of adding more slave states.



Pierce supported the Kansas-Nebraska Act of 1854 which allowed territories to decide for themselves… pic.twitter.com/S6SSBXSngm — Time Capsule Tales (@timecaptales) May 25, 2024

Настоящият президент демократ Пиърс беше първият президент на САЩ с пълен мандат, който не беше номиниран от своята партия за втори мандат. Това решение идва на 2 юни 1856 г., пет месеца преди изборите на 4 ноември.

Пиърс беше обезсилена подкрепа сред северните демократи след приемането на Закона за Канзас-Небраска от 1854 г., който позволи на двата нови щата да решават относно законността на робството на техните територии. Това разстрои северните демократи против робството.

На Демократическата национална конвенция тези напрежения достигнаха своя връх. Партията отхвърли кандидатурата на Пиърс и вместо това избра Джеймс Бюканън за своя номинация. Бюканън спечели изборите.

Избори през 1852 г.: Милард Филмор

Филмор беше вицепрезидент на президента на консервативната партия на вигите Закари Тейлър, който почина през 1850 г., малко повече от година след като встъпи в длъжност.

Конгресът на партията на вигите през юни 1852 г. не избира Филмор и вместо това отива с Уинфийлд Скот, за да се кандидатира на изборите на 2 ноември. Това последва разцепление между поддръжниците на Филмор и държавния секретар Даниел Уебстър.

Скот загуби изборите от демократа Франклин Пиърс.

Избори през 1844 г.: Джон Тайлър

Тайлър беше вице-партньор на президента на вигите Уилям Хенри Харисън, който пое поста след спечелването на изборите през 1840 г.

Харисън умира от остро заболяване през 1841 г. След това Тайлър полага клетва като президент – първият път, когато вицепрезидент поема поста президент по средата на мандата след смъртта на действащ президент.

По време на президентството си Тайлър губи подкрепа в партията си и е изключен от вигите през 1842 г. През 1844 г. той все пак търси преизбиране след стремежа си за анексиране на Тексас – което би разширило териториалния обхват на робството, като същевременно рискува война с Мексико – раздели нацията.

Демократическата партия обаче избра Джеймс Полк. Междувременно партията на вигите отказа на Тайлър да бъде номиниран на националния конгрес на партията, като вместо това избра Хенри Клей. На 20 август 1844 г. Тайлър отпада от надпреварата.

Полк спечели изборите срещу Клей.

