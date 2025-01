Абрамович избегнал данъци за милиони със схема за наемане на суперяхти

П рез 2011 г. Роман Абрамович се сдоби с новата си суперяхта Eclipse. Но изглеждаше, че олигархът нямаше да я използва през празничния период - данните сочеха, че тя е била наета от компания, базирана на Британските Вирджински острови.

И все пак снимки от Коледа същата година показват г-н Абрамович под карибското слънце, застанал на платформата за плуване в задната част на яхтата, с голямото лого на Eclipse зад гърба му.

Подобни записи на чартърни договори са част от продължила десетилетие схема за заблуждаване на данъчните власти, която сега е разкрита в разследване на Би Би Си и Бюрото за разследваща журналистика.

Схемата представя фалшиво флотилията от яхти на руския олигарх като търговска лизингова операция, за да се избегне плащането на милиони евро ДДС върху разходите за закупуването и експлоатацията им.

„Имало е укриване на данъци“, заяви пред Би Би Си италианският данъчен адвокат и професор Томазо Ди Тано. „Това е престъпление.“

В изявление адвокатите на Абрамович, който според сведенията сега разделя времето си между Истанбул, Тел Авив и руския курорт Сочи, заявиха, че той „винаги е получавал независими експертни професионални данъчни и правни съвети“ и „е действал в съответствие с тях“.

Милиардерът, който през март 2022 г. беше санкциониран от Обединеното кралство заради връзката си с режима на Владимир Путин, е купил пет луксозни яхти през 2000 г., които са били включени в данъчната схема.

Сред тях е 115-метровата Pelorus, за която се твърди, че е предоставил на футболиста на „Челси“ Джон Тери за медения му месец през 2007 г. - и Eclipse, която със своите 162,5 м някога е била най-голямата частна яхта в света и е струвала приблизително 700 млн. долара.

Схемата за укриване на данъци върху яхтите - както и други тайни от корпоративната империя на санкционирания олигарх - е разкрита в над 400 000 файла и 72 000 имейла, изтекли от кипърския доставчик на корпоративни услуги MeritServus.

Подробностите излязоха наяве благодарение на документи, съдържащи се в Cyprus Confidential , най-голямото досега изтичане на информация от офшорната финансова индустрия на средиземноморския остров.

