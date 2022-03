Роман Абрамович със замразени активи от Великобритания

Великобритания замрази активите на седем руски олигарси. Сред тях са собственикът на лондонския футболен отбор "Челси" Роман Абрамович и главните изпълнителни директори на Роснефт и Газпром, Игор Сечин и Алексей Милер, съобщи днес британското правителство, цитирано от Ройтерс.

Седмината руснаци са санкционирани заради връзките си с президента Владимир Путин, се казва в съобщението. Великобритания оценява активите им на общо 15 милиарда лири стерлинги (близо 20 милиарда долара).

"Не може да има сигурни убежища за тези, които подкрепят порочното нападение на Путин срещу Украйна", подчерта британският премиер Борис Джонсън.

Massive news: Roman Abramovich sanctioned. All UK assets frozen. Chelsea can still operate under a special licence but sale now on hold. Club will not be allowed to sell any more tickets - only season ticket holders can go to games for the foreseeable future.