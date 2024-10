Какво е 98-а дивизия: "Огнено формирование" и една от ударните сили на Израел

98-а дивизия на ЦАХАЛ, известна още като Огнено формирование или Парашутна дивизия, е една от най-елитните и гъвкави бойни сили на Израел. Дивизията изигра ключова роля във войната в Газа и ще бъде в челните редици на бъдещ конфликт в Ливан.

98-ма дивизия е призната за въздушнодесантни способности и способност за бързо разгръщане на сили в различни театри на операциите. Нейната основна цел е да оглави операции, които изискват бързи и решителни действия, като използва тежка огнева мощ и специализирани умения, за да разгроми най-силните сили на противника.

Първоначално създадена да защитава границите на Израел от заплахи от Ливан и Сирия, 98-а дивизия има опит в действията в планински и сложен терен. Силите на дивизията се сражават в Бейрут по време на Първата ливанска война през 80-те години на миналия век, а също така участват в Ливанската война от 2006 г.

