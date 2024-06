Ответна реакция: "Хизбула" нанесе удар по израелска военна база

Л иванската групировка "Хизбула" обяви, че е обстрелвала Северен Израел в отговор на смъртта на един от бойците си при целенасочен израелски удар в Южен Ливан ден след като лидерът ѝ произнесе предизвикателна реч към Израел и Кипър, предаде Франс прес.

Снощи Хасан Насралла предупреди, че "никое място" в Израел няма да бъде пощадено от ракетите на неговата групировка, ако израелските лидери изпълнят заплахите си да нападнат Ливан.

При въздушен удар в Ливан: Израел ликвидира командир на "Хизбула"

За първи път той заплаши и Кипър, като заяви, че "има информация", че страната от ЕС, която е най-близо до близкоизточното крайбрежие, ще отвори "летища и бази" за Израел, ако еврейската държава бъде нападната.

В съобщение за медиите днес проиранската групировка обяви, че е изстреляла "десетки ракети "Катюша" по военна позиция в Северен Израел. Тя добави, че ударът е "отмъщение за убийството, извършено от врага в село Дейр Кифа".

Според "Хизбула" в селото е загинал един от нейните бойци.

