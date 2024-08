Експерт по израелска политика: Израелците сякаш страдат от шизофрения

У бийствата на политическия лидер на "Хамас" Исмаил Хания в Иран и на висшия командир на "Хизбула" Фуад Шукр в Ливан тази седмица могат да помогнат на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху да си възвърне вътрешната подкрепа, докато се бори за политическото си оцеляване, казват анализатори, въпреки че могат да застрашат надеждите за освобождаване на израелски пленници. Това пише Мат Нашед за Al Jazeera.

"Убийството на Хания е чудесно за политическите пълномощия и сигурността на Нетаняху", казва Хю Ловат, експерт по израелско-палестинските въпроси към Европейския съвет за външна политика.

Израел е разтърсван от вътрешни вълнения и разделения, първо с месеци на протести срещу противоречиви съдебни реформи, които правителството на Нетаняху прокара, а след това с нарастващо движение, критикуващо неуспеха на министър-председателя да постигне споразумение за прекратяване на огъня с “Хамас”, което би могло да доведе до освобождаване на пленници.

Тази седмица крайно десни израелци - включително министри и членове на Кнесета - реагираха гневно на ареста на войници, обвинени в измъчване и изнасилване на палестински затворници. Тълпа щурмува базата, в която бяха задържани войниците. Разногласията между политическите служители и служителите по сигурността в Израел също стават все по-публични.

И все пак, поредицата от убийства тази седмица може да помогне на Нетаняху да промени - поне временно - съдбата на Израел, смятат анализаторите.

